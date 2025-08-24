Em Araucária, o mês de agosto não é apenas mais um no calendário. Ele chega envolto em um tom de alerta e mobilização, convidando a sociedade a encarar de frente uma realidade dura: a violência contra a mulher. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem promovido palestras de conscientização dentro da campanha Agosto Lilás – uma iniciativa que une esforços do Instituto Lanterna Luminosa e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para transformar informação em defesa e conscientização em vidas salvas.

A campanha Agosto Lilás é um grito coletivo para que os olhos não se fechem e as vozes não se calem diante da violência doméstica. Os números recentes em Araucária são contundentes: somente em julho deste ano, foram registradas 718 diligências relacionadas a esse tipo de violência.

Cada diligência é a materialização de uma tentativa de proteger alguém, seja por meio da Polícia Militar, da Guarda Municipal ou de outros órgãos de segurança. Por trás de cada registro, existe uma história marcada pelo medo, pela dor e, muitas vezes, pela coragem de romper o silêncio.

Atualmente, o município soma mais de 900 medidas protetivas em vigor, expedidas pela Justiça para garantir que as vítimas tenham sua integridade resguardada e para impedir que agressores se aproximem. Esses dados revelam, ao mesmo tempo, a gravidade do problema e a urgência de continuar investindo em informação e conscientização.

Informar é prevenir. Conscientizar é salvar. É com essa convicção que o Agosto Lilás mobiliza órgãos públicos, organizações da sociedade civil e toda a comunidade. O convite é claro: aprender a reconhecer os sinais de abuso – físico, psicológico, sexual, moral ou patrimonial – e saber onde buscar ajuda. Porque cada vida protegida representa uma vitória coletiva contra a violência.

Em Araucária, essa rede de apoio já existe. A Secretaria de Assistência Social conta com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que oferece acolhimento psicológico, social e jurídico de forma gratuita e sigilosa para todas aquelas que decidem romper o ciclo da violência. Além disso, a Guarda Municipal, por meio da Patrulha Maria da Penha, atua 24 horas por dia no atendimento de ocorrências, garantindo proteção e segurança às vítimas.

Em situações de violência contra a mulher, a Guarda Municipal de Araucária pode ser acionada pelo número 153, disponível 24 horas por dia. Também é possível denunciar pelo Disque 180, serviço nacional e gratuito de orientação e encaminhamento de casos. No município, as vítimas contam ainda com o CRAM, pelos telefones (41) 3614-1507 e (41) 99927-3897 (WhatsApp).

