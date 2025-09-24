Nesta semana celebramos a Semana Municipal da Adoção e de Incentivo à Adoção Tardia, instituída pela Lei nº 4.484/2024. Mais do que uma data no calendário, trata-se de um convite à transformação — de vidas, de histórias e de futuros.

A realidade revela uma face pouco conhecida em nosso município. Assim como em outras regiões, a maioria das crianças mais velhas e dos adolescentes espera por muito tempo por uma família. Muitos vêm acompanhados de irmãos inseparáveis; outros convivem com deficiências ou condições de saúde que exigem maior cuidado. São jovens que carregam marcas do passado, mas mantêm viva a esperança de encontrar alguém que os enxergue além da idade ou das cicatrizes.

A chamada adoção tardia é justamente isso: a possibilidade de abrir o coração e o lar para crianças e adolescentes que já conhecem as dores da espera. Adotá-los é a maneira mais bonita de reconhecer que cada história, por mais difícil que tenha sido, pode ganhar um novo capítulo escrito com afeto, segurança e pertencimento.

Infelizmente, ainda enfrentamos o desafio da baixa adesão. Muitos futuros pais hesitam diante da ideia de acolher um adolescente, temendo dificuldades de adaptação ou comportamentos já formados. Mas a experiência mostra o contrário: quando há acompanhamento, informação e amor, as relações se fortalecem e florescem tão belas quanto qualquer outra. Afinal, família não se mede pela idade em que começa, mas pela intensidade do amor que se constrói.

É por isso que Araucária, com coragem e sensibilidade, tem dado visibilidade a esse tema. Políticas públicas, campanhas de conscientização e apoio contínuo às famílias são fundamentais para mostrar que a adoção tardia não é um “plano B”, mas sim uma escolha consciente e transformadora de amor.

Que esta semana desperte olhares mais atentos, corações mais abertos e gestos mais ousados. Que possamos enxergar na adoção tardia não uma exceção, mas uma oportunidade: a chance de oferecer um lar — e de receber, em troca, a forma mais pura e genuína de amor.

Para mais informações, entre em contato com a Vara da Infância e Juventude de Araucária: (41) 3263-5180.

