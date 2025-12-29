Chegamos à última edição do ano com o coração cheio de gratidão. Gratidão por todos os profissionais da assistência social que, todos os dias, enfrentam realidades difíceis, escutam histórias marcadas por rupturas e respondem a urgências que não cabem em relatórios nem se traduzem apenas em números. Não é — e nunca foi — um caminho simples. Os desafios sociais são muitos e complexos. Ainda assim, 2025 reforçou uma verdade essencial: por trás de cada dado, existem pessoas.

Em Araucária, 2025 consolidou uma premissa fundamental: acolher quem precisa, proteger quem vive em situação de vulnerabilidade social e fortalecer uma rede capaz de garantir direitos, cuidado e dignidade. Afinal, assistência social não é favor nem caridade. É direito assegurado, dever do Estado e uma conquista construída coletivamente pela sociedade.

Baseada nos princípios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), essa política vai além de respostas emergenciais. Reconhece desigualdades e atua para romper ciclos de exclusão, abrindo caminhos possíveis de autonomia e proteção. Foi assim com os cursos e oportunidades ofertados a jovens, por meio do Centro de Referência em Capacitação (CRC), e a mulheres, pelo Centro de Referência da Mulher (CRAM). Iniciativas que, em parceria com outras instituições, ampliaram horizontes e ajudaram a transformar planos em projetos de vida mais seguros e cheios de esperança.

O acolhimento esteve no centro de todas as ações ao longo do ano. Nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), porta de entrada da política, e nos serviços de Proteção Social Especial, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e as unidades de acolhimento, a escuta atenta e o atendimento humanizado orientaram o trabalho cotidiano. Acolher, aqui, vai além de abrir portas: é olhar com respeito, compreender trajetórias e construir, junto com cada pessoa, respostas possíveis para realidades muitas vezes dolorosas e invisíveis.

O cuidado também se expressou em investimentos e na ampliação de serviços. Em 2025, campanhas mobilizaram a cidade, recursos foram viabilizados, e o Banco de Alimentos saiu do papel para ganhar vida, levando comida à mesa de quem mais precisa por meio da parceria com entidades locais. Ações voltadas a idosos, mulheres, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade confirmaram, na prática, o compromisso com a dignidade humana.

Ao encerrar 2025, a SMAS segue comprometida com o futuro. Com os aprendizados acumulados e os vínculos fortalecidos, o olhar se volta para 2026 com responsabilidade, sensibilidade e disposição para seguir avançando, ampliando a proteção social e garantindo que o cuidado continue sendo uma política permanente em Araucária.