Coluna da SMAS: O coração da festa — acolhimento, informação e transformação

Araucária celebrou seus 135 anos em grande estilo no último fim de semana. O Parque Cachoeira foi palco de uma festa vibrante, repleta de cores, sabores e um calor de 30 graus, que só aumentava a energia do evento. Entre barracas com produtos da agricultura local, brinquedos infláveis disputados pelas crianças e apresentações musicais, um espaço se destacou pelo impacto humano: o stand da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Mais do que um ponto de informação, a SMAS transformou seu espaço em um local de acolhimento e orientação. Quem passou por lá pôde conhecer de perto os serviços oferecidos pelo município, trocar experiências e, em muitos casos, encontrar apoio real. Um dos destaques foi o programa “Família Acolhedora”, que despertou grande interesse e emocionou visitantes com a possibilidade de oferecer um lar temporário a crianças em situação de vulnerabilidade — um lembrete poderoso de que a solidariedade se pratica no dia a dia.

Outro símbolo de resistência e acolhimento que marcou presença no primeiro dia de festa foi o Ônibus Lilás. Mais do que um veículo, ele representa a luta contra a violência de gênero, levando informação, apoio e atendimento especializado a mulheres que, muitas vezes, não sabem por onde começar a buscar ajuda. Vinculado a programas governamentais, o ônibus trouxe uma mensagem clara e urgente: a violência não pode ser tolerada.

A celebração também foi marcada pela brilhante apresentação do Projeto Garoto Cidadão, iniciativa que há anos transforma vidas por meio da música, da arte e da cidadania, sendo um parceiro de longa data da SMAS.

O momento mais tocante da festa veio com a apresentação das crianças que participam da Oficina de MC, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS Industrial e do CRAS Tupy. Sob os olhares atentos e emocionados do público, os pequenos demonstraram não apenas talento, mas também a força transformadora do cuidado e da inclusão. Para muitos, foi impossível segurar as lágrimas diante da esperança estampada nos rostos das crianças.

Em meio às comemorações dos 135 anos de Araucária, a SMAS mostrou que uma festa também pode ser um espaço para conscientização e transformação social. No fim das contas, o que realmente fica de um evento como esse não são apenas os shows, os sabores e a diversão. O que permanece é a certeza de que uma cidade se faz grande não só pela sua história, mas pelo compromisso de olhar para todos os seus cidadãos com empatia e ação. E isso, sem dúvida, merece ser comemorado.

