Coluna da SMAS: O PAA — Alimentando Vidas e Fortalecendo Comunidades

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) surgiu com um propósito simples, mas de grande impacto: criar uma conexão direta entre a agricultura familiar e as famílias em situação de vulnerabilidade social de Araucária.

Ao comprar alimentos diretamente de pequenos produtores locais, o programa não só assegura o acesso a produtos frescos, saudáveis e de qualidade, mas também promove a dignidade, a esperança e a autossuficiência de muitas pessoas, transformando, de fato, a realidade de inúmeras famílias.

Neste primeiro semestre de 2025, mais de 1.100 famílias serão beneficiadas pelo PAA. Semanalmente, esses alimentos são distribuídos aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), provenientes dos 46 agricultores credenciados no programa. A seleção das famílias atendidas é feita pelas equipes de cada uma das oito unidades, garantindo que os alimentos cheguem a quem mais precisa.

O impacto do programa vai além da alimentação: ele proporciona uma fonte de renda para pequenos produtores, fortalecendo a economia local e preservando a agricultura familiar. Alimentos como feijão, broa, cebola, alho, tomate, beterraba, batata, maracujá e morango, entre outros, são mais do que simples produtos da terra. São, na verdade, o reflexo do esforço, do trabalho árduo e do amor daqueles que os cultivam.

Quando esses alimentos chegam à mesa das famílias atendidas, não representam apenas sustento físico; tornam-se símbolos de solidariedade e esperança, estabelecendo um elo concreto entre a necessidade e a solução. Cada entrega realizada pelo PAA é uma pequena revolução, onde a união e o cuidado com o próximo se traduzem em ações transformadoras.

O PAA não é apenas uma política pública, mas uma verdadeira ação social que une a força da agricultura familiar com a luta por uma vida mais digna para famílias da nossa cidade. Ele é um passo importantíssimo para a garantia do direito fundamental à alimentação, para a inclusão social e a valorização da cultura local, alimentando não só corpos, mas também os sonhos e a esperança de muitas famílias.

Edição n.º 1458.