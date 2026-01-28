Em 2026, novas histórias voltam a ganhar a chance de serem reescritas por meio do Projeto ViraVida, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Assim como no ano anterior, o programa segue ativo, de portas abertas para novas turmas e, sobretudo, para novos futuros, impactando diretamente a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social no município.

O projeto se consolida como uma ponte entre um presente marcado por desafios e um amanhã possível, pautado em trabalho, renda e autonomia. Realizado em parceria com o Serviço Social da Indústria do Paraná (SESI/PR), o ViraVida nos confirma que investir na juventude é investir no desenvolvimento social do município – e, principalmente, em futuros que não podem esperar.

A proposta é ampla, bem estruturada e necessária. Com duração de seis meses, os jovens participantes têm acesso à iniciação profissional voltada ao mercado de trabalho, com aulas de português, matemática e informática, além do desenvolvimento de competências socioemocionais – habilidades que não aparecem no currículo, mas fazem toda a diferença na vida e no ambiente profissional. Tudo isso de forma 100% gratuita, com vale-transporte, material didático e uniforme garantidos.

Para participar, é preciso atender a alguns requisitos, entre eles ter entre 15 e 21 anos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Ao final da formação, os jovens são encaminhados para processos seletivos de jovem aprendiz em empresas parceiras do município, ampliando as oportunidades de inserção no mundo do trabalho.

Durante os seis meses, também é realizado o acompanhamento contínuo dos jovens e de suas famílias, com atuação integrada ao Sistema de Garantia de Direitos, fortalecendo a rede de proteção social.

As inscrições seguem abertas até 20 de fevereiro. Para quem deseja transformar oportunidades em novos começos, o caminho começa no CRAS mais próximo, onde é possível esclarecer dúvidas e receber orientações. O ViraVida mostra, na prática, que o futuro deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma construção

Edição n.º 1499.