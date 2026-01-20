Mesmo quando o calendário entra em pausa, a proteção social não pode parar. Em Araucária, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) mantêm, também nos meses de janeiro e fevereiro, o atendimento e o acompanhamento às famílias por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), reafirmando o caráter continuado de uma política pública essencial.

Integrante da Proteção Social Básica, o SCFV é voltado à prevenção de situações de vulnerabilidade e de violação de direitos. Diferentemente de ações vinculadas ao calendário escolar, o serviço não funciona como contraturno educacional e, por isso, não é interrompido durante o período de férias. Seu objetivo central é fortalecer vínculos familiares e comunitários e promover o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, por meio de espaços permanentes de convivência, escuta qualificada e participação social.

A continuidade é um dos principais diferenciais do SCFV. Ao garantir acompanhamento regular ao longo de todo o ano, o serviço contribui para evitar o agravamento de situações de risco, fortalecer redes de apoio e assegurar a presença constante da política pública nos territórios. Nesse contexto, a convivência deixa de ser complementar e se consolida como estratégia estruturante da proteção social.
Durante os meses de janeiro e fevereiro, o serviço não é interrompido, mas reorganizado. As equipes técnicas, educadores sociais e coordenações dos CRAS estruturam a programação e organizam a oferta de atividades de colônias de férias, diversificando o atendimento e garantindo momentos de lazer, interação e convivência em ambiente protegido.

As colônias de férias cumprem papel relevante no fortalecimento dos vínculos entre os participantes e o território. Passeios, gincanas, sessões de cinema, jogos, brincadeiras e oficinas ajudam a consolidar os CRAS como espaços de pertencimento, acolhimento e referência comunitária, planejados de forma intencional para que a permanência no serviço seja significativa e acolhedora.

Essa atuação é fundamental porque o CRAS é a principal porta de entrada da Assistência Social, responsável pelo acolhimento inicial e pela identificação de demandas relacionadas à vulnerabilidade social. Manter o SCFV ativo, inclusive durante as férias, significa assegurar proteção social e cuidado permanente com quem mais precisa.

Para saber mais sobre a programação e as atividades oferecidas, a população pode procurar o CRAS de referência em seu território. As equipes estão preparadas para orientar, esclarecer dúvidas e acolher quem busca os serviços da Assistência Social.

Edição n.º 1498.