No dia 1.º de outubro celebramos o Dia Nacional da Pessoa Idosa, instituído em 2003 pela Lei do Estatuto do Idoso. A data é um convite à reflexão sobre a riqueza que os idosos representam em nossas vidas, nas famílias e na construção de nossa cidade.

Eles carregam histórias que atravessam gerações, memórias que moldaram lares e valores que sustentam a comunidade. Honrar os idosos é reconhecer nossa própria identidade e agradecer a quem abriu os caminhos que hoje percorremos.

Em Araucária, o compromisso com a valorização da pessoa idosa se traduz em ações concretas e contínuas. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – desenvolvido nos CRAS – e do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI), oferece muito mais do que atividades: proporciona experiências que fortalecem vínculos, despertam talentos, renovam a autoestima e promovem uma vida ativa.

Oficinas de artesanato, rodas de conversa, dança de salão, aulas de ginástica, encontros de lazer e práticas de bem-estar são apenas alguns exemplos de como cada dia pode ser repleto de aprendizado, amizade, pertencimento e alegria. Esses espaços não apenas acolhem – eles inspiram. Afinal, envelhecer não significa parar, mas viver com ainda mais significado, cultivando autonomia, protagonismo e participação social.

E, para celebrar o Mês da Pessoa Idosa, uma programação especial foi preparada. Houve o Mutirão de emissão da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense e também o Desfile da Bela Idosa e do Belo Idoso, que reuniu participantes das atividades do CCPI. Ao longo do mês, haverá ainda uma tarde de “Show de Talentos”, com apresentações musicais e momentos de descontração, além de um almoço festivo, que vai encerrar as comemorações com chave de ouro.

O trabalho da Assistência Social vai além do cuidado – é sobre empoderar e fortalecer vidas. Cada ação reafirma que os idosos são parte essencial da comunidade e da história que construímos juntos, promovendo convivência, bem-estar e a valorização de quem tanto contribuiu para o desenvolvimento do município.

