Nos dias 7 e 8 de agosto de 2025, Porto Alegre foi palco do Seminário Regional Sul de Parâmetros de Qualidade e Equidade na Educação Infantil, evento promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa integrou o Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade para a Educação Infantil (Conaquei), reunindo cerca de 500 participantes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O encontro teve como objetivo fortalecer a governança federativa colaborativa da educação infantil, alinhando União, estados e municípios na construção e implementação de políticas públicas para essa etapa da educação. A programação contou com debates e troca de experiências para garantir equidade e qualidade no atendimento às crianças.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, Juliana Consoni, no dia 08 de julho representou a cidade de Araucária, sendo um dos dois municípios convidados à fala neste importante evento. O convite partiu do MEC, por meio da professora Rita Coelho, em reconhecimento ao fato de que Araucária é um dos 25 municípios paranaenses com sistema de ensino próprio.

Além de participar das atividades, Juliana fez uma explanação em uma das mesas do seminário, oportunidade em que apresentou as experiências e avanços da educação infantil em nosso município, destacando o compromisso da rede municipal em assegurar o direito de cada criança a uma educação de qualidade, fundamentada na pedagogia histórico-crítica e no respeito às especificidades da infância.

A presença de Araucária nesse seminário reforça o papel de protagonismo do município na pauta da educação infantil e fortalece o compromisso com uma educação pública que valoriza o brincar, o cuidar e o educar como direitos essenciais de todas as crianças.

Edição n.º 1479.