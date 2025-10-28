Entre os dias 3 e 10 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação de Araucária, por meio do Departamento de Ensino Fundamental, vai promover o 1.º Seminário de Práticas Exitosas da Rede Municipal de Ensino de Araucária, para um público de aproximadamente 1800 profissionais da educação.
O evento marca um importante momento de valorização e partilha das experiências pedagógicas desenvolvidas nas unidades educacionais. A iniciativa nasceu da trajetória de mais de 10 anos de produção acadêmica de profissionais da educação, que publicaram artigos e relatos de experiência das publicações do “Caderno Pedagógico”, abordando diversos temas ligados à educação e à formação humana.

O Seminário tem como objetivo apresentar ações e projetos realizados nas unidades educacionais da Rede Municipal, além de estimular o diálogo e a troca de experiências entre os profissionais da educação. A programação inclui palestras, relatos de práticas, atividades culturais e debates com convidados especiais, que vão aprofundar a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem.

A abertura oficial do evento será no dia 3 de novembro, às 18h, no Anfiteatro da Prefeitura, e vai contar com a presença de convidados externos. A inscrição para essa noite de abertura deve ser realizada no Portal Educação Araucária: https://cursos.araucaria.pr.gov.br.

Nos dias seguintes, de 4 a 10 de novembro, as atividades vão ocorrer no anfiteatro da Unifacear, com sessões pela manhã, a partir das 8h30, e à tarde, a partir das 13h30. A participação no Seminário integra a formação continuada dos professores inscritos nos cursos ofertados pelo Departamento de Ensino Fundamental em 2025.

No entanto, o evento também estará aberto a outros profissionais da educação interessados em ampliar seus conhecimentos e participar desse espaço de aprendizado coletivo.

