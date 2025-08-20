O Programa “Cadê Você?”, realizado pelo Núcleo de Proteção à Infância (NPI) da Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Araucária, é uma iniciativa de busca ativa escolar que se destaca por sua abordagem humanizada e abrangente.

Diferente de um simples registro de faltas, o programa atua diretamente para garantir a assiduidade e a permanência de crianças e estudantes na rede municipal de ensino, enfrentando as complexas causas por trás da falta de frequência.

Por meio desse contato direto, é possível identificar situações de vulnerabilidade social, como pobreza extrema, negligência, violência doméstica ou problemas de saúde na família, que frequentemente levam a criança a se afastar da escola.

Durante a visita, a equipe informa a família sobre as consequências da infrequência escolar, que podem ir desde a perda de benefícios sociais, como o Bolsa Família, até o encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar e Ministério Público, podendo até mesmo configurar o crime de abandono intelectual, previsto no Código Penal.

Mais do que apenas alertar, o programa assume um papel de mediação. Ao detectar uma situação de risco, a equipe articula a rede de proteção do município para que a família e a criança recebam o suporte necessário.

Isso significa acionar serviços de saúde, assistência social, programas de segurança alimentar e outros recursos para resolver as dificuldades que impedem a criança de frequentar a escola. A meta é garantir, de forma integral, o direito à educação, além de outros direitos essenciais à sua formação e desenvolvimento.

Envolvimento multiprofissional

O sucesso do programa reside na atuação de uma equipe composta por pedagogos, professores e assistentes sociais. A presença de diferentes formações permite uma visão holística e uma intervenção mais eficaz em cada caso.

A presença das assistentes sociais no programa “Cadê Você?” é um diferencial desta gestão, pois fazemos questão de equacionar o problema assim que ele é identificado. As profissionais acessam, identificam e conectam as famílias a programas de assistência social e benefícios quando ainda não estão inseridas, ou à rede de proteção local, dependendo do motivo das faltas.

A ação coordenada desses profissionais, em sintonia com a rede de proteção do município, transforma a busca ativa em um verdadeiro instrumento de amparo. No primeiro semestre de 2025, a equipe do “Cadê Você?” realizou cerca de 600 ações de busca ativa, o que demonstra o impacto e a dedicação do programa em Araucária.

