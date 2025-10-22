Os professores Luiggi e Gabrielly, do Departamento de Educação Infantil da SMED, estão levando música, arte e encantamento para dentro dos Centros Municipais de Educação Infantil, por meio de um projeto especial de musicalização.

A proposta nasceu com o objetivo de promover, por meio da música, atividades que estimulem a coordenação motora, a fonoarticulação, a escuta crítica e a expressão corporal.

Mais do que um momento de diversão, o projeto também busca valorizar a história e a cultura brasileira, apresentando instrumentos como a viola caipira e o acordeon, que fazem parte da nossa memória coletiva e revelam a riqueza e a diversidade sonora do país.

Inicialmente, as ações eram realizadas durante as formações continuadas, voltadas exclusivamente aos professores da rede municipal de educação de Araucária, em momentos culturais. Com o sucesso da iniciativa, o projeto foi ampliado e passou a acontecer também nos CMEIs, levando a musicalização de forma lúdica, interativa e significativa às crianças.

Cada encontro tem início com um momento de contação de histórias, seguido por uma vivência musical, na qual as crianças cantam, se movimentam, exploram sons e aprendem a ouvir de forma atenta e sensível, reconhecendo timbres, ritmos e melodias. Assim, desenvolvem novas formas de expressão, percepção e aprendizado.

Segundo os professores, o objetivo é “encantar e integrar a música ao cotidiano escolar, valorizando a cultura e fortalecendo o vínculo afetivo entre professores e estudantes”. O professor Luiggi, responsável pela execução dos instrumentos, destaca que a musicalização tem despertado nas crianças curiosidade, atenção e sensibilidade artística, tornando cada encontro uma experiência única: “Em todas as visitas observamos o interesse espontâneo e o encantamento dos pequenos”.

A professora Gabrielly, que canta e conduz as coreografias junto com o professor Luiggi, conta que cada momento é pensado para despertar a imaginação, a atenção e ampliar as formas de expressão das crianças. O projeto tem encantado crianças e professores, reafirmando o poder da música como ferramenta pedagógica e cultural dentro da Educação Infantil, um verdadeiro convite para ouvir, sentir e aprender.

Edição n.º 1487.