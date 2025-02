Coluna SMAS: Quando vínculos se fortalecem, vidas se iluminam

Em meio aos desafios sociais, alguns espaços se tornam verdadeiros faróis de esperança. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio dos CRAS, oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que funciona como uma ação planejada para promover diálogos e atividades em grupo, informando, orientando e garantindo o exercício dos direitos dos participantes de forma lúdica e protegida. O SCFV transforma vidas, reconstruindo histórias de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O SCFV é mais do que um serviço; é um abraço coletivo para aqueles que, muitas vezes, necessitam de segurança socioassistencial. Seu principal objetivo é fortalecer laços familiares e comunitários, oferecendo atividades socioeducativas em grupo, desenvolvidas por técnicos de referência e educadores sociais, para que os participantes desenvolvam autonomia, dignidade e promovam a convivência, ressignificando experiências conflituosas, violentas ou traumáticas.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos que enfrentam vulnerabilidades encontram no SCFV um espaço seguro para desenvolver habilidades, sonhar e, acima de tudo, serem ouvidos. Com as atividades socioeducativas e oficinas estratégicas, cada participante descobre potenciais que antes pareciam inatingíveis. As oficinas desenvolvidas deixam de ser meros passatempos e se tornam ferramentas de transformação e inclusão.

Mas o impacto não para por aí. O serviço busca reduzir e prevenir as ocorrências de situações de vulnerabilidade social, ampliar o acesso a serviços e programas que garantem direitos e melhorar a qualidade de vida dos participantes. Histórias de superação se multiplicam entre aqueles que, após anos de invisibilidade, reencontram no SCFV um novo sentido para suas vidas. É a criança que volta a sorrir, o adolescente que descobre um talento, o idoso que se sente vivo novamente. São mudanças que reverberam dentro das casas, das escolas e das comunidades.

O acesso ao serviço pode ocorrer de forma espontânea, através da procura ativa dos profissionais ou por meio do direcionamento de outros serviços, sendo o CRAS a porta de entrada. Para mais informações, visite o CRAS mais próximo da sua residência.

O SCFV é uma ponte entre a vulnerabilidade e a esperança, entre a dificuldade e a superação. E, sobretudo, é a prova de que investir em vínculos e afetos pode mudar o destino de uma geração inteira.

Edição n.º 1451.