Coluna SMED: 21 de setembro — Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

A data de 21 de setembro celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência tendo, como objetivo, promover a conscientização sobre a importância de desenvolver ações que garantam a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

A trajetória pela defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência é processual, tendo, como ponto crucial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada em 1948.

Diante dos embates diários em que pessoas com deficiência vivenciam, interferindo em suas vidas, essa data é um convite para a reflexão: quanto ao acesso a direitos, acessibilidade, vida em sociedade, entre outros aspectos, como diminuir o capacitismo.

O capacitismo, termo utilizado quanto à discriminação e preconceito contra a pessoa com deficiência, é utilizado por algumas pessoas no sentido de menosprezar ou diminuir, se manifestando em diversas maneiras, afetando negativamente a vida das pessoas com deficiência.

O dia nacional de luta da pessoa com deficiência deve abrir oportunidades quanto à reflexão e à promoção de oportunidades de emprego, por exemplo, como fator primordial a subsistência e dignidade humana, em ambientes que desenvolvam a cultura inclusiva e a oportunidade para todos.

Desse modo, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do departamento de educação especial, que desenvolve ações por meio do Serviço Educacional de Apoio à Inclusão no Trabalho (SEAIT), atua no sentido de promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e possibilidades de cursos de aprendizagem, em um trabalho colaborativo junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego.

Nesse sentido, ambas as secretarias trabalham em prol de diminuir barreiras físicas, sociais, atitudinais, de acessibilidade, entre outras, oferecendo suporte à formação profissional, educação básica e serviços de apoio ao mundo do trabalho.

O SEAIT atende indivíduos com deficiência a partir dos 14 anos, sem limite máximo de idade, desde que apresentem um laudo médico com o CID e documentos pessoais. Após a realização de cadastro e a elaboração de um currículo, o SEAIT encaminha esses currículos para empresas que precisam cumprir a lei de cotas.

Os currículos também podem ser enviados por e-mail para seait@educacao.araucaria.pr.gov.br ou WhatsApp (41) 3614-7409.

Edição n.º 1435.