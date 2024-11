Coluna SMED: Dia 12 de novembro é o Dia do Diretor e da Diretora Escolar!

Considerando esta data tão importante, a Secretaria Municipal de Educação vem parabenizar você, diretor e diretora! Você, que tomou a decisão de deixar a sala de aula para cuidar da direção escolar, o que é um verdadeiro desafio na vida de quem escolhem trilhar esse caminho. Afinal, a função de diretor, além de ser o responsável pela gestão escolar, demanda muita dedicação, liderança e organização.

Você que entende que deve deixar a porta de sua sala aberta e deve ser receptivo a todos que te procuram, pois faz parte do trabalho do diretor integrar todas as pessoas envolvidas e inseridas na comunidade escolar.

Você que sabe que se não for receptivo, sua gestão tornar-se-á impossível, pois não acompanhará os problemas que a unidade educacional enfrenta e ficará muito mais difícil solucionar esses desafios individualmente.

Você que entende que serão frequentes as críticas e opiniões sobre suas decisões e seu trabalho, porém, enquanto líder, é seu papel saber ouvir e aceitar opiniões alheias, principalmente pelo fato de seu trabalho afetar toda a comunidade escolar.

Você que compreende que receber novas ideias e procurar entender o lado das pessoas que estão te criticando pode tornar sua gestão mais democrática, mostrando assim, que está aberto ao trabalho em equipe em prol do crescimento da unidade.

Você que muitas vezes coloca na mala seus anseios, para evitar negatividade em torno do trabalho e conclamar a equipe em torno de uma ação que traga alegria no aprender e quem sabe, no ensinar.

Para você Diretor e diretora dos CMEIS, CMAEEs e Escolas de Araucária, nossa gratidão pelo seu profissionalismo, honestidade e dedicação à educação!

Edição n.º 1441.