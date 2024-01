Coluna SMED: Educação de Araucária se prepara para o início do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação – Smed está em pleno vigor neste mês de janeiro, concentrando esforços para garantir a recepção acolhedora dos estudantes no início do Ano Letivo de 2024.

Aproximadamente 18 mil alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental (anos iniciais), estão programados para retornar às instituições de ensino em 7 de fevereiro, marcando o início do novo ano letivo.

As Escolas Municipais, juntamente com os 39 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e os Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado, estão passando por uma série de serviços de preparação. Isso inclui serviços de roçagem, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, inspeções, limpeza e desinfecção de reservatórios de água, bem como atividades agendadas de dedetização e desratização (conforme prazos e datas pré-agendadas).

Os gestores iniciarão suas atividades assim que terminarem ou suspenderem suas férias. Em seguida, participarão de formações continuadas nos dias 30 e 31 de janeiro. Estes serão momentos essenciais de diálogo sobre gestão, resolução de conflitos e outras orientações cruciais para a administração escolar.

Destaca-se também, neste período, um compromisso importante entre o diretor da unidade e o presidente da Associação de Pais, Professores e Funcionários (APPF). O dia 30 de janeiro é o prazo final para a entrega das Prestações de Contas para o Programa Dinheiro Direto na Escola do Governo Federal – PDDE.

Os professores e pedagogos, por sua vez, estão previstos para retornar em 1º de fevereiro, participando de uma semana pedagógica que se estenderá até o dia 6 do mesmo mês. “Este início de ano letivo, além das tradicionais organizações, trará uma quantidade significativa de novos professores para a rede. Nossas expectativas são muito positivas”, destaca a Secretária de Educação, profª Adriana Chaves Palmieri. Cerca de 50 profissionais foram convocados para esse início de ano, somando-se aos que assumiram cargos após aprovação em concursos durante 2023. Torna-se, portanto, fundamental oferecer formações continuadas em diversas áreas do conhecimento que contribuem para a compreensão da educação contemporânea, abordando suas dimensões políticas, sociais, culturais, ambientais, tecnológicas e humanas, além de aprofundar o entendimento das especificidades da prática pedagógica.

Além do compromisso em atender a população com excelência, a Secretaria Municipal de Educação de Araucária está focada em oferecer formação continuada às equipes de profissionais terceirizados que atuam nas unidades educacionais. Essas formações visam atualizá-los em uma sociedade em constante transformação. Entre os dias 1 e 6 de fevereiro, a SMED realizará momentos formativos, mediante agendamento, proporcionando desenvolvimento profissional e a oportunidade de reencontro entre os profissionais.

Durante o período em que não tiverem em formação, os profissionais terceirizados estarão nas Unidades preparando todos os espaços para a acolhida das crianças e estudantes. Sejam, as equipes de limpeza realizando uma faxina geral dos espaços, ou os auxiliares de biblioteca fazendo toda a organização dos livros, os lavadores cuidando de deixar cada enxoval bem cheirosinho, entre tantos outros serviços que servem de suporte para a plena realização da ação pedagógica.

Manutenção – Consertos de telhados e calhas, impermeabilizações, manutenção em reservatórios de águas, substituição de forros e pisos, reformas em muros e colocação de gradil, adequação de redes elétrica e hidráulica, trocas de lâmpadas são algumas das principais demandas em execução desde o início do ano nas unidades da rede municipal. Também, desde o dia 02 de janeiro iniciamos a revitalização com as equipes da empresa terceirizada com a pintura dos Cmeis: Tindiquera, Planalto e Educadora Angelina (antigo Cmei Primavera). Ainda, equipes próprias da Smed e da terceirizada começaram a realizar os serviços de manutenção e roçagem nas unidades. “O trabalho de roçagem é realizado o pela Secretaria de Meio Ambiente durante todo o ano, mas nesse período que antecede a volta às aulas estará ainda mais intenso, especialmente por conta das chuvas, que fazem com que o mato cresça muito mais rapidamente”, explicou a diretora Geral da da Smed, Suzana Nunes Branco.