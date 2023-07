Coluna SMED: Material didático inovador valoriza a formação de professores e a arte paranaense

A arte é uma das formas mais poderosas de expressão e conhecimento humano. Reconhecendo a importância dessa área no desenvolvimento integral dos estudantes, a Secretaria de Educação de Araucária está comprometida em fortalecer a formação dos professores de Arte, fornecendo-lhes um material didático inovador e envolvente. Em breve chegará às escolas da Rede Municipal a “Pasta Araucária: do rupestre ao contemporâneo”, uma coleção de reproduções de obras de artistas paranaenses renomados.

Composto por sete cadernos temáticos, cada um abordando um aspecto singular da arte, o material foi cuidadosamente elaborado para promover uma experiência estética e cultural nas salas de aula. Os cadernos são organizados em torno de temas geradores, como por exemplo, “A criança no mundo”, “Paraná Rupestre”, e “Arte e Araucária “. Essa diversidade temática permite aos professores explorarem diferentes manifestações artísticas e abordarem questões sociais relevantes.

Cada caderno traz reproduções de quatro obras de artistas paranaenses ou radicados no Paraná, totalizando 28 obras ao longo do material. Da mesma forma também trazem informações sobre os artistas, contexto histórico e estilos artísticos presentes nas obras, despertando a curiosidade sobre o patrimônio artístico do Paraná.

Além dos cadernos temáticos, a pasta conta ainda com um caderno teórico que oferece subsídios aos professores para compreender e explorar o material de forma adequada, sempre demarcando o papel da Pedagogia Histórico-Crítica como fio condutor do trabalho pedagógico.

Vale destacar que a iniciativa da Smed – Araucária reflete a preocupação com a formação continuada dos professores de Arte, reconhecendo o papel fundamental desses profissionais na construção de um ensino de qualidade. Como afirma o filósofo Vázquez (1961): “a arte, como objeto, educa a sensibilidade artística, quer dizer, faz brotar a sensibilidade que captará a sua riqueza” (p. 250)”. Nesse sentido, o investimento em materiais didáticos como a “Pasta Araucária” é um passo importante na valorização da arte e no desenvolvimento integral dos estudantes, mas sobretudo na formação continuada dos professores.

A Secretaria de Educação convida todos os professores de Arte, assim como a comunidade escolar, a conhecerem e utilizarem essa valiosa ferramenta no ensino. A “Pasta Araucária: do rupestre ao contemporâneo” estará disponível nas escolas municipais a partir do segundo semestre. Aproveitem essa oportunidade de enriquecer o processo educacional por meio da arte e contribuir para a formação de cidadãos críticos, sensíveis e culturalmente engajados.

Edição n. 1369