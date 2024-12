Coluna SMED: Material Estruturado EstudAr, um avanço para a educação de Araucária

A Rede Municipal de Ensino de Araucária iniciou, no ano de 2021, a elaboração do material estruturado EstudAr, que consiste em um material pedagógico para subsidiar o processo de ensino e aprendizagem.

Inicialmente, o material foi ofertado para as turmas de 4º e 5º anos de forma digital, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática e, em 2023, foi disponibilizado de forma impressa para os estudantes e professores. Ainda nesse ano, houve a ampliação desses componentes para as turmas de 3º ano, Ensino Religioso para 5º ano e Língua Inglesa para 1º e 2º anos.

A elaboração do material pedagógico por profissionais da rede busca assegurar práticas pedagógicas contextualizadas, reconhecendo os estudantes como sujeitos históricos, valorizando a identidade e as especificidades do contexto social em que estão inseridos.

Para tornar o material lúdico e atrativo, foram criados os personagens Augusto Folha e Andrea Albus, inspirados em árvores típicas da nossa região: araucária e ipê amarelo. Com a sua ampliação, Maple Saccharinum, inspirado em uma árvore nativa do Canadá, acompanha os estudantes nos cadernos de Língua Inglesa. Ceiba Sumaúma, Olívio Oliveira, Sara Magnólia e Doliaria Adimu representam cada uma das quatro matrizes religiosas que compõem o Ensino Religioso.

Em 2023 foram criados novos personagens: Aurora Harumi Persica, inspirada no pessegueiro; Alex Guarani, na erva-mate e a professora Lucy Aroeira, na árvore aroeira.

Diante do retorno positivo da comunidade escolar sobre as contribuições do material EstudAr no processo de ensino e aprendizagem, está prevista a ampliação para os 1º e 2º anos, em Língua Portuguesa e Matemática, 4º ano em Ensino Religioso e 3º ano em Língua Inglesa, bem como, posteriormente, para outros componentes curriculares.

O material estruturado EstudAr recebeu duas importantes premiações no ano de 2022: terceiro lugar no Prêmio Destaque Educação, do Institute of Technology and Education (Iteduc), em âmbito nacional, na categoria “Inovações na Secretaria de Educação” e foi um dos vencedores da 10ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), de iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP), o qual valoriza “projetos de administração pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade”. Esses prêmios refletem a importância do material e configuram um avanço nas políticas públicas voltadas para boas práticas e melhoria da aprendizagem dos(as) estudantes araucarienses.

Em 2024, aproximadamente 9.400 estudantes e 390 professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino foram contemplados com o material nos diferentes componentes.

Vale ressaltar que o EstudAr será apresentado no Seminário de Boas Práticas em Gestão da Educação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em dezembro do corrente ano, como uma experiência exitosa desenvolvida em prol de avanços na qualidade da educação.

Edição n.º 1442. Departamento de Ensino Fundamental.