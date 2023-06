Coluna SMED: O Suporte Pedagógico como recurso na recomposição da aprendizagem

Falar da educação é falar de um mundo cheio de possibilidades, é encantar-se com a descoberta, é estar à frente de olhares brilhantes e curiosos para aprender o novo e lapidar o que já é conhecido. Assim é a rotina de uma sala de aula, assim se explora vivências escolares, e é assim que o conhecimento se constrói.

A educação é um processo que acontece gradativamente e, para que ela se efetive verdadeiramente, são necessárias oportunidades que envolvam a valorização e um direcionamento para as especificidades de cada um.

Com foco nesse desenvolvimento integral do estudante é que as escolas da rede Municipal de Educação de Araucária vêm atuando na Recomposição das Aprendizagens dos estudantes que frequentam as escolas da rede em seu sentido amplo, oportunizando as mesmas possibilidades que vão além da sala de aula.

Esse trabalho está sendo desenvolvido nas salas de aula do ensino regular, e complementadas nas salas de Suporte de Dificuldades de Aprendizagem e nas Salas de Transtornos de Aprendizagem. Ambas as salas têm seu atendimento no contraturno do ensino regular, no sentido de potencializar o desenvolvimento educacional dos estudantes.

As Salas de Dificuldades de Aprendizagens, presentes na maioria das escolas, contam com a atuação de professores formados na área de Língua Portuguesa e Matemática, e docência I, oferecendo assim um suporte direcionado às áreas de conhecimento e de habilidades cognitivas. Já as Salas de Transtornos de Aprendizagem, contemplam o atendimento de estudantes que apresentam distúrbios de aprendizagem, sendo os mais presentes: TDAH, dislexia, discalculia, disgrafia. Estes serão atendidos por professores especializados nas áreas citadas.

Veja o relato da estudante Elisa Senpa Marcheti, que frequenta a Suporte de Dificuldades de Aprendizagem da Escola Municipal Elvira de França Buchmann, em que relata que “gosta de frequentar o Suporte Pedagógico, porque isso está ajudando ela a estudar e aprender mais, afirma também que o estudo é importante para termos um futuro cheio de coisas maravilhosas e muitas oportunidades”. Já a professora de Elisa, Ageane Mendes Zoreck, docente da mesma escola, complementa que “no Suporte Pedagógico trabalhamos as dificuldades de aprendizagem individuais de cada estudante, a fim de aprimorar o aprendizado dos mesmos durante as aulas”.

Edição n. 1365