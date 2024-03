Coluna SMED: Preservação do Meio Ambiente começa com você – Use sua garrafa de água

O nosso meio ambiente, o nosso planeta é a nossa casa, por isso é tão importante cuidarmos dele! Aí mora a importância da temática de educação ambiental muito bem trabalhada nas unidades educacionais e com toda a comunidade escolar.

O município de Araucária tem a Lei 3 662/2021 que institui a Política Municipal de Educação Ambiental, a qual cita o trabalho de forma constante e articulada com todos os componentes curriculares e modalidades de ensino e por todos os profissionais da educação. Dentre as temáticas que podem ser exploradas, estão os elementos da natureza (ar, água, terra e fogo), biodiversidade das espécies de seres vivos, ecossistemas, alimentação saudável, qualidade de vida e o grande destaque para o cuidado com a natureza explorando a redução de impactos ambientais, preservação do meio natural e os famosos princípios objetivos de desenvolvimento sustentável (ODSs).

Para fortalecer este trabalho, o Departamento de Articulação Pedagógica (DAP) da Secretaria Municipal de Educação (Smed) articula várias ações, projetos, programas e campanhas de educação ambiental para despertar a sensibilização das crianças, profissionais da educação e comunidade escolar através de transmissão de conhecimentos científicos de forma lúdica e mobilizadora.

Uma destas ações deste ano, é a campanha de conscientização para o uso da garrafinha de água e contra o uso de copos descartáveis no dia a dia, lançada no final de fevereiro de 2024. Esta campanha mostra como os copos plásticos impactam a natureza e geram o número excessivo de lixo. Segundo a Green Cups, por dia no Brasil, são utilizados cerca de 5 copos descartáveis por pessoa, em 1 mês cada pessoa utiliza cerca de 120 copos descartáveis e em 1 ano cada pessoa utiliza cerca de 1.440 copos descartáveis (isto considerando apenas dias úteis). E ainda os copinhos não são reciclados, levam 400 anos para se decompor, possuem alto custo para produção e descarte, geram muitos resíduos, contém bisfenol A, produzem microplásticos e necessitam de muita água para sua fabricação.

A campanha elaborada pela Smed está disponível nas redes sociais da Secretaria, que tem uma criança como protagonista levando de forma leve e lúdica a importância de cada pessoa utilizar a sua garrafinha nas tarefas cotidianas e para despertar um cidadão crítico, consciente e participativo com um objetivo de mudança da prática social e disseminação dos princípios do bem estar e bem viver de todos os seres vivos na preservação e conservação do planeta, e principalmente repensando o uso dos copos descartáveis.

Seja consciente, use sua garrafinha e proteja o meio ambiente!

Edição n.º 1405