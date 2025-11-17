A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), inicia no dia 1.º de dezembro o período de rematrículas e direcionamentos para bebês, crianças e estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino. O procedimento segue até o dia 12 de dezembro e será realizado de forma on-line, pelo site Área do Aluno (www.areadoaluno.seed.pr.gov.br).

A rematrícula deve ser realizada anualmente pelos pais ou responsáveis para confirmar a vaga na mesma unidade educacional – sejam CMEIs, escolas ou CMAEEs – para o próximo ano letivo.
Para a Educação Especial, a rematrícula será realizada presencialmente nos CMAEEs onde o estudante já é atendido. Para os estudantes que frequentam a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), a rematrícula será realizada presencialmente na unidade educacional (Escola ou CMEI).

Para acessar o sistema, o responsável deve utilizar o CPF e o telefone celular cadastrados na unidade educacional. No caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o próprio estudante pode fazer a rematrícula, desde que tenha 18 anos ou mais. Atualmente, o município atende 10.401 estudantes no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 7.759 bebês e crianças na Educação Infantil.

As crianças e estudantes matriculados em unidades educacionais que não terão continuidade de turmas – como as que passam do Infantil 3 para o Infantil 4; do Infantil 4 para o Infantil 5 ou do Infantil 5 para o 1º ano – serão direcionados para outras unidades educacionais, conforme o georreferenciamento, que indica a unidade mais próxima da residência. A partir deste ano, não haverá mais o envio da carta matrícula. O processo de matrícula na nova unidade será realizado on-line, também pelo site Área do Aluno.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade educacional na qual o estudante está matriculado ou pelo telefone/WhatsApp da Documentação Escolar da SMED: (41) 3614-7405, em horário comercial. Quem preferir, pode apontar a câmera do celular para o QR Code disponível nos materiais de divulgação e acessar diretamente o site Área do Aluno.

