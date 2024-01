Coluna SMED: Secretaria de Educação apresenta avaliação Institucional para comunidade

Os desafios de uma educação pública e de qualidade são periodicamente pronunciados ou divulgados como uma das principais demandas de qualquer governo.

Em um compromisso firme com a excelência educacional, a Secretaria de Educação de Araucária apresenta com orgulho os resultados da Avaliação Institucional, marcando o primeiro passo em direção ao planejamento de 2024.

Desde 2020, a Secretaria de Educação tem liderado uma avaliação contínua, dedicada a identificar os pontos-chave que impulsionam ou desafiam nossas ações educacionais. Este processo, amplamente acessível na página oficial da Prefeitura de Araucária, reflete nosso compromisso transparente com a melhoria contínua do sistema educacional.

As avaliações institucionais realizadas representam mais do que uma análise tradicional; é uma evolução para uma abordagem democrática e transparente. Baseada em indicadores específicos, busca não apenas identificar áreas de melhoria, mas também capitalizar nossos pontos fortes para impulsionar a qualidade educacional e a relevância social.

Essa avaliação ao longo dos anos vem sendo ainda mais ampliada e pode ser observada por qualquer munícipe na página da Prefeitura de Araucária, Secretaria de Educação, avaliação institucional, possibilitando um acompanhamento sistemático do trabalho das equipes de apoio da Secretaria para com as Unidades Educacionais.

A implantação de um processo de avaliação institucional, pressupõe a ruptura com modelos tradicionais de julgamento, punição ou castigo, impõe mudanças no âmbito das escolas, ou seja, este movimento requer uma postura mais democrática, assim, a Avaliação Institucional desenvolvida está baseada em um conjunto de eixos e indicadores específicos, para fundamentar decisões, dar transparência ao processo e planejar estratégias para a Educação Municipal.

A disponibilização de sua avaliação visa aprimorar o conhecimento sobre a própria realidade, identificando pontos fracos, pontos fortes e potencialidades, além de compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Dessa forma, a Smed pode não apenas monitorar o progresso, mas também promover uma educação de qualidade com justiça social, assegurando que cada iniciativa implementada esteja verdadeiramente voltada para o aprimoramento do ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a finalidade desse processo foi repensar as estratégias implementadas pelas equipes e diretorias dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação de Araucária ao longo do ano de 2023.

Destaca-se neste ano, a participação ativa das Unidades Educacionais, com 04 Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado, 38 Centros Municipais de Educação Infantil e 31 Escolas Municipais da Rede Municipal de Educação de Araucária respondendo ao formulário. Os dados coletados revelaram, de maneira geral, que os atendimentos fornecidos pela Smed atenderam ou contribuíram significativamente para as demandas apresentadas pelas unidades educacionais ao longo do ano letivo.

Entretanto, a análise apontou para a necessidade de considerar e revisar alguns pontos específicos, destacados pelas próprias unidades educacionais. Essa revisão será conduzida pelas equipes dos departamentos da Smed, visando redirecionar ações e práticas, além de aprimorar o atendimento às demandas das unidades educacionais. Nosso foco é claro: elevar os padrões de aprendizagem e desenvolvimento das crianças/estudantes, fortalecer a colaboração entre os profissionais da educação e otimizar os espaços educacionais para garantir uma experiência enriquecedora.

A Smed expressa profundo agradecimento a todos os profissionais envolvidos na educação do município de Araucária, reconhecendo e valorizando a colaboração de cada um na análise das potencialidades apresentadas ao longo do ano letivo de 2023. Esse engajamento serve como estímulo para a contínua busca por aprimoramento, mediante a identificação e superação das limitações e desafios, por meio de reflexão, planejamento e aplicação de ações e práticas mais efetivas, sempre visando à qualidade na educação oferecida!

Acesse as avaliações institucionais da Secretaria de Educação pelo endereço eletrônico: https://araucaria.atende.net/subportal/educacao/ pagina/smed-avaliacoes- -organizacao-e-politica-ambiental

Edição n.º 1398