Coluna SMED: SMED acelera manutenção das unidades educacionais para receber os estudantes

Faltando pouco menos de duas semanas para receber os alunos para o ano letivo de 2025 – as aulas se iniciam no dia 04 de fevereiro –, o Departamento de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação acelera os serviços de manutenção das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, para garantir as melhores condições físicas e materiais aos estudantes, professores e demais funcionários. Os serviços realizados incluem o reparo e manutenção dos prédios, conserto de móveis e equipamentos, zeladoria e gestão patrimonial e dos espaços, além de intervenções para cumprir as normas de segurança e acessibilidade.

A nova gestão iniciou o trabalho no dia 02 de janeiro, já atendendo às solicitações encaminhadas pelos diretores das unidades no mês de dezembro de 2024, além das demandas mais emergenciais deste início de ano.

Serviços nas unidades:

Centro Municipal de Educação Jardim do Conhecimento – vazamento na cozinha;

Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Paluski Wzorek – manutenção do telhado;

Centro Municipal de Educação Infantil Maria Cristina dos Santos – troca de lâmpadas, vedação das calhas, fornecimento de tinta, fornecimento e instalação de caibros, instalação de bancos em concreto, substituição de tampas de concreto.

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Gilca Silveira Fuiza – substituição dos palitos do muro, instalação de portas nos banheiros, conserto de rachaduras no solário, troca de trincos de algumas portas, troca de tomadas da cozinha, vedação de pias, pintura interna e externa;

Escola Municipal Marcos Freire – manutenção no telhado;

Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka – pintura externa e fachada;

Escola Rosa Pichet – manutenções em portas da cozinha e troca de vidros;

Secretaria Municipal de Educação – pintura interna e externa;

Barracão/Almoxarifado – conserto no telhado e calhas.

Essas são algumas das atividades realizadas nas duas primeiras semanas de trabalho, o que demonstra a agilidade e eficiência da equipe do Departamento de Infraestrutura. Com isso, a SMED reitera o compromisso de manter as Unidades Educacionais em condições para promover uma educação digna para todos, em um ambiente saudável e cada vez mais adequado.

Edição n.º 1449.