Com calendário cheio, Araucária Vôlei inicia preparação para a temporada

A temporada de 2024 promete grandes emoções para os atletas e torcedores do Araucária Vôlei. Neste ano, as equipes comandadas pelo técnico Everson Ribeiro e pelo auxiliar Cleverson Silva participarão de quatro campeonatos organizados pela Federação Paranaense de Voleibol: os estaduais Sub-16, Sub-17, Sub-19 e Adulto masculino, todos pela Série A, além das competições promovidas pelo Governo do Estado, como Jogos Escolares (JEPs), Jogos da Juventude (JOJUPs), Jogos Abertos (JAPs) e Jogos Universitários (JUPs). A Taça Paraná também está inserida no calendário com a participação das equipes Sub-18 e Sub-21, atual vice-campeã.

O primeiro compromisso do Araucária Vôlei será neste mês de abril, entre os dias 19 e 21, quando entra em quadra pela fase classificatória do Campeonato Paranaense Sub-19, em Paranaguá. Dividida em quatro etapas, a competição ainda irá reunir as dez equipes da elite do voleibol paranaense nas cidades de Nova Esperança (31 de maio a 2 de junho), Toledo (23 a 25 de agosto) e Maringá (15 a 17 de novembro), quando será definido o campeão estadual.

A estreia no Paranaense Sub-17 acontece no dia 26 de abril, com horário e local a definir. O campeonato deste ano será disputado em duas etapas, sendo a segunda no mês de setembro, de 27 a 29, em Cascavel. Mesma forma de disputa do Sub-16 que marca o retorno para o oeste do estado, em Cascavel, no mês de julho (de 4 a 6) e a fase final prevista para o período de 11 a 13 de outubro, em São José dos Pinhais.

Em busca do tetracampeonato paranaense, o time Adulto estreia em casa, Parque Cachoeira, no dia 8 de junho, às 19 horas, contra o PM Colombo. Araucária Vôlei está invicto na competição há dois anos, quando conquistou os títulos em 2022 (14 jogos) e 2023 (11 jogos), além do título em 2015 e ter participado das finais em 2020 e 2021.

Jogos oficiais do estado

O início das primeiras Fases dos Jogos promovidos pelo Governo do Estado está marcado para maio com a Regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). Nesta edição, o time Sub-18 masculino se apresenta no município de Rio Negro no dia 17 de maio permanecendo até dia 22, onde o campeão se classifica para a Macrorregional a ser disputada de 12 a 16 de junho, em Campo Largo. A fase final será realizada em Pato Branco, entre 02 a 10 de agosto. O time campeão irá representar o estado do Paraná em João Pessoa, em novembro, nos Jogos da Juventude Brasileiros.

Nos Jogos da Juventude (JOJUPs), também com a equipe Sub-18 masculina, a bola começa a subir na Regional de Fazenda Rio Grande de 23 a 26 de maio e o segundo encontro de 06 a 09 de junho. Se classificar, o time vai até Prudentópolis em agosto (de 15 a 18), pela Macrorregional, em busca da vaga à final a ser disputada na cidade de Campo Mourão em duas datas, 17 a 20 de outubro e 31 a 03 de novembro. Em caso de classificação, o time precisará se dividir para a disputa da 23ª edição Taça Paraná de 30 de outubro e 3 de novembro, em São José dos Pinhais.

Campeão dos Jogos Universitários Brasileiros em 2023, o time que conta com o apoio da UniCesumar volta a entrar em quadra pelos JUPs no mês de julho, em Guarapuava. A equipe primeira colocada vai a Brasília de 08 a 19 de outubro disputar o título nacional. Além disso, pela excelente campanha no ano anterior, campeão invicto, o time Adulto já está na final dos Jogos Abertos do Paraná sediado por Apucarana de 21 a 24 de novembro e 28 a 1º de dezembro.

“As equipes do Araucária Vôlei estarão renovadas. Muitos atletas novos, principalmente na base, mas todos jovens talentosos que serão lapidados com as características e metodologia do nosso projeto. Para os campeonatos paranaenses que disputaremos, nossas expectativas são as melhores possíveis e em todos estaremos brigando pelo título da temporada. São metas ambiciosas, mas alcançáveis pelo trabalho que estamos desenvolvendo junto a esses garotos. Garantimos à nossa apaixonada torcida que não faltará garra e determinação na busca de mais conquistas para nossa cidade e, é claro, muita emoção a cada jogo”, disse o técnico Everson Ribeiro.