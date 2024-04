Com destaque para educação, infraestrutura e emprego, Ratinho Jr. tem aprovação de 79%

O governador Carlos Massa Ratinho Junior segue sendo um dos mais bem avaliados do País. No Paraná, 79% da população aprova a gestão, segundo a Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (11), que avalia as gestões estaduais e federal no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com governadores antagonistas à gestão Lula. Ratinho Junior é mais bem avaliado do que Romeu Zema (62%) e Tarcísio de Freitas (62%).

Entre as pessoas ouvidas no Estado, 59% avaliam o governo Ratinho Junior como bastante positivo, 30% como regular e apenas 7% como negativo. Outros 4% não sabiam ou não responderam. Em São Paulo e Minas Gerais, apenas 41% avaliam positivamente a gestão, o que significa menos da metade.

A atuação do governo Ratinho Junior nas áreas de educação, infraestrutura e geração de emprego e renda foram destaque da pesquisa. Segundo a Quaest, 63% consideram positivo o trabalho feito na educação, considerada a melhor do Brasil, segundo o Ideb, e 60% nas políticas de geração de emprego e renda – o Estado encerrou 2023 com a menor taxa de desemprego dos últimos 8 anos. Nos dois cenários a avaliação é superior a São Paulo e Minas Gerais.

A atuação nas áreas de habitação e infraestrutura e mobilidade foi considerada positiva por 55% da população em cada uma. No quesito infraestrutura, com investimentos em todas as regiões, ele tem a melhor aceitação do País ao lado de Goiás. O outro melhor resultado é no serviço de transporte público paranaense (54%). A segurança pública teve 47% de aprovação positiva e a saúde, 47%.

Além disso, 74% consideram que o Paraná está em uma situação melhor comparado aos outros estados, a melhor percepção entres os locais avaliados, juntamente com Goiás. E 52% dos paranaenses também acham que o Paraná está melhorando, enquanto 50% têm ouvido mais notícias positivas do que negativas do governo estadual.

Em relação à percepção sobre a economia, 27% consideram que a economia do Paraná melhorou nos últimos 12 meses e 45% dizem que ficou igual. Além disso, 24% responderam que sua própria situação financeira melhorou no período e 42% responderam que ficou igual.

GOVERNO LULA – O levantamento também avaliou a percepção da população sobre o governo Lula. No Paraná ele tem o maior índice de desaprovação, com 54%. Na sequência aparecem Goiás (50%), São Paulo (48%) e Minas Gerais (47%).

Das pessoas que foram ouvidas no Paraná, 41% dos deram uma nota negativa ao presidente, 27% regular, 30% positiva e 2% não sabiam ou não responderam. Também foi a pior avaliação nesse quesito entre os estados pesquisados.

PESQUISA – O levantamento ouviu 1.121 eleitores paranaenses com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de abril. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.