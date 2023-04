Com duas vitórias e dois empates Costeira vai bem na Copa da Amizade 2023

O Costeira FC vem fazendo uma ótima campanha na Copa da Amizade 2023, somando até agora duas vitórias e duas derrotas. Na última rodada o time venceu o Fortaleza por 2X0 e assumiu a 2ª posição na tabela de classificação, com 10 pontos conquistados.

Seu próximo adversário será o Molezas, na sexta-feira (21/04), às 9h45, no Estádio Grêmio Ipiranga.

O Araucária, outro representante local na competição, empatou com o Terra Nostra na 4ª rodada e está 11ª colocação, com 5 pontos somados. O time terá como próximo adversário o Santíssima Trindade no sábado (22), às 10h45, no campo do Santíssima.

Já o Grêmio perdeu de 3X1 para o Real Pinhais e atualmente aparece na penúltima colocação (19º lugar), somando apenas 2 pontos. O time também representa Araucária na Copa da Amizade e voltará a jogar na sexta (21), contra o Boqueirão, às 10h45, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Todos os jogos serão válidos pela 5ª rodada da competição.

Edição n. 1359