Com equipe própria, Prefeitura pavimenta mais uma estrada rural

Além do pavimento, via ganhou nova iluminação pública. Foto: Marco Charneski

Mais uma via rural de Araucária ganhou asfalto nas últimas semanas. As obras foram realizadas em um trecho de 700 metros da rua Aleixo Czelusniak, que faz esquina com a Estrada de Lagoa Grande.

Os trabalhos foram executados por equipes próprias da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR). O trecho pavimentado recebeu reforço de sua base e capa asfáltica do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) de 4,5 centímetros de espessura.

Além do asfalto novo, o local também recebeu nova iluminação pública. Foram instalados ali vinte postes com luminárias de 100x. Antes da ação da Prefeitura, havia apenas uma luminária em toda a via.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021