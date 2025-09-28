Cada boda que um casal comemora carrega consigo um significado especial. As Bodas de Diamante representam a beleza de um relacionamento que cresceu e floresceu ao longo das décadas. Simbolizam uma história de amor que transcende o tempo, como a do casal Lourival Souza, 83 anos, e Hilma de Lima Souza, 75 anos, do Jardim Pequim. Nesta quinta-feira, 25 de setembro, eles completam o 60º aniversário de casamento.

Quando falamos em celebrar 60 anos de união, estamos nos referindo a uma jornada repleta de momentos inesquecíveis, superações e cumplicidade, que merece ser compartilhada e inspirar a todos nós.

Lourival, que sempre trabalhou como operador de máquinas, e Hilma, como cozinheira, se conheceram de forma inusitada. Desde muito pequena Hilma perdeu a mãe e uma das irmãs foi quem cuidou de todos os filhos. Essa irmã morreu em um acidente e Hilma foi criada por uma família muito tradicional de Araucária.

“Minha mãe foi adotada pelo seu Celso, que na época era juiz da cidade. Ele e a esposa cuidavam de outras três meninas que ficaram sem família. A mãe conta que ajudava na limpeza de casa e que era uma menina muito peralta, estava sempre aprontando. Um dia ela brincava com outras meninas na praça central de Araucária, e durante uma das brincadeiras, elas falaram que o primeiro homem que subisse a rua da praça iria se casar com minha mãe. E ficaram ali se divertindo, coisa de criança mesmo, torcendo para que fosse um homem feio. Nisso, subiu aquele que futuramente seria meu pai, de bicicleta. Ela não contou mais detalhes de como foi esse primeiro encontro, mas diz que se conheceram e começaram a namorar, até se casarem na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios”, relata a filha Silvia.

Ainda segundo a filha, a mãe Hilma diz que não esquece do dia do seu casamento. “Eles eram muito pobres e quando foram embora depois do casamento, ela foi sentada na bagagem da bicicleta do meu pai, levou apenas o que tinha, uma sacolinha de roupa para começar uma nova vida”, descreve.

Silvia também conta que a mãe teve uma vida bastante difícil, principalmente por ser uma menina que foi criada sem família biológica, em um tempo onde a realidade era bem mais complicada, sem órgãos de apoio, como Conselho Tutelar e outros. “Ela sempre fala que a pior coisa que precisou superar, entre todas as dificuldades que passou, foi a perda da minha vó. Ela conseguiu conviver com essa dor, que só amenizou um pouco após o nascimento dos filhos”, afirma.

Da união de Lourival e Hilma nasceram cinco filhos: Hamilton Rocio de Souza, Aglair Maria de Souza, Adilson de Souza, Silvia Aparecida Souza, Roberto Alexandro de Souza, e eles ainda criaram dois filhos do coração. O casal também tem 15 netos e 26 bisnetos.

“Minha mãe e meu pai são dois batalhadores e a família agradece todo amor e carinho que sempre tiveram com todos, mesmo diante de tantas dificuldades”, comentou Silvia.

Edição n.º 1484.