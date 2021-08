Com lote da Pfizer, Paraná recebe mais 209,1 mil doses; distribuição começa nesta terça

Foto: SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na noite da última segunda-feira, 9 de agosto, mais 141.570 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. As doses se somam às 67.600 CoronaVac/Butantan entregues à tarde. Os 209.170 imunizantes fazem parte da nova remessa anunciada pelo Ministério da Saúde no final da noite de domingo (8).

As vacinas da Pfizer desembarcaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e foram encaminhas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. A distribuição está programada para esta terça-feira (10).

“Cada remessa de vacina recebida é uma dose de esperança a mais para todos nós. Contamos com a colaboração dos municípios, para que tão logo recebam essas doses, façam chegar até o braço dos paranaenses. Juntos vamos vencer o coronavírus”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, nesse momento as doses estão sendo utilizadas para acelerar a imunização na população geral acima de 18 anos. “O Estado tem feito uma distribuição justa e respeitosa com todos os municípios. A maioria está desde o começo da campanha caminhando mais ou menos junta, isso mesmo com 399 realidades distintas. Queremos alcançar 80% dos vacinados com ao menos uma dose já até o fim desse mês”, afirmou Beto Preto.

INFORME TÉCNICO

Segundo o Informe Técnico do Ministério da Saúde, metade das doses da CoronaVac (33.800 doses) é destinado à primeira aplicação (D1) e metade à segunda dose (D2). Já o lote da Pfizer (141.570 doses) é dedicado integralmente à D1. Portanto, 175.370 vacinas (83,84% do lote) possibilitarão novas imunizações no Paraná, enquanto 33.800 (16,16%) finalizarão o esquema vacinal de pessoas já vacinadas com a D1.

DISTRIBUIÇÃO

A logística de distribuição das doses será realizada à tarde, nesta terça, para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã (via aérea) e pela manhã para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba por meio terrestre.

VACINÔMETRO

O Paraná já conta com 6,1 milhões de vacinados com a primeira dose e 2,5 milhões de imunizados (segunda dose ou dose única). Mais de 8,6 milhões de doses já foram aplicadas no Estado, o quarto que mais vacinou a sua população com ao menos uma dose.

Texto: Agência de Notícias do Paraná