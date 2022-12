Com mandado em aberto, invade a casa da ex e acaba preso pela GM

No início da madrugada da última sexta-feira (23), a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de uma moradora da Rua Badia Nacif Merhy, no bairro Fazenda Velha.







Segundo relatório da ocorrência, um homem havia invadido a casa da ex-namorada e a estava ameaçando. A vítima já tinha boletins de ocorrência por agressão e intimidações contra seu ex.

Quando a GMA chegou ao endereço, o indivíduo estava no interior da residência. Ao verificar a identidade do sujeito no junto ao sistema da Secretaria de Estado da Segurança Pública, os guardas constataram um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante disso, ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde também foi lavrado a ocorrência por ter invadido a casa da ex.