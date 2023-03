Com mega estrutura, Delegacia Cidadã de Araucária será inaugurada na próxima semana

A tão esperada Delegacia Cidadã de Araucária finalmente ficou pronta! O projeto foi anunciado em 2012, pelo Governo do Estado e, desde então, a população aguardava ansiosa pela nova delegacia. Foram muitos entraves até o início propriamente dito das obras, em meados de 2020, na rua Santa Catarina, 580, ao lado do Corpo de Bombeiros, no bairro Cachoeira.

A Delegacia Cidadã traz para a população um novo modelo de atendimento em delegacias do Paraná, com espaços reservados para separar vítimas de agressores e possibilidade de auxílio de assistentes sociais e psicólogos, quando necessário. Possui ambientes diferenciados para o primeiro atendimento ao cidadão e áreas específicas para confecção dos boletins de ocorrência. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a delegacia cidadã foi planejada para preservar a identidade das pessoas que precisarem recorrer ao local. A nova concepção de delegacia também não abrigará presos permanentes.

De primeira

O prédio da Delegacia Cidadã de Araucária possui uma ampla e excelente estrutura, com dois andares e um elevador. Além das salas dos delegados titular e adjunto, tem cartório central, sala de investigação, e outros cartórios como o de homicídio e um para o atendimento ao público.

Mas sem dúvida, os principais destaques da nova delegacia ficam por conta do parlatório, uma sala especial onde o advogado pode conversar com o preso, e a sala específica para identificação de suspeitos. Anteriormente a vítima fazia o reconhecimento através de fotos, e em muitos casos, a delegacia improvisava um local, em outros ainda utilizava como meio de segurança o uso de máscaras para que ela (vítima) tivesse sua identidade preservada.

Sem presos

Com investimentos de cerca de cinco milhões, provenientes de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a contrapartida da Prefeitura de Araucária, que cedeu o terreno, o novo imóvel comporta além da Delegacia de Polícia, a Delegacia da Mulher e do Adolescente, que também ganha uma estrutura muito mais moderna e acolhedora.

Segundo o delegado titular da DP, Tiago Wladyka, a inauguração oficial do prédio deverá ocorrer somente na próxima semana. “Ainda estamos em processo de mudança, mas muito em breve a população poderá usufruir do novo espaço”, disse. Ele reforça que a Delegacia Cidadã está em um ponto bem centralizado, de fácil acesso a toda a população. “Várias linhas de ônibus passam por aqui. É um novo conceito de delegacia, com ampla estrutura de atendimento. Aqui não teremos presos, nossa central que fará o interrogatório e na sequência eles são transferidos para a cadeia pública, no endereço onde ficava a antiga delegacia. Com relação a mandados de prisão, o indivíduo é preso e encaminhado diretamente pra cadeia pública. Nós temos ali também um parlatório, onde a vítima vai poder identificar o preso sem ser vista. Além de todo o atendimento de cartório, de declarações de testemunhas, de vítimas, etc. Então a gente tem bastante estrutura pra isso. Já temos um setor papiloscópico, que também vai facilitar a elucidação de crimes”, cita o delegado.

Delegacia da Mulher

A nova estrutura da Delegacia da Mulher, que ficará anexa à DP, é outro ganho para a população de Araucária. Até então a DM sempre ocupava espaços provisórios, o que acabava prejudicando o acolhimento das vítimas. “Toda essa estrutura com certeza aumenta o estímulo dos nossos policiais para trabalhar”, reforça Dr Tiago.