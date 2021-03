Com o apoio de helicóptero, Delegacia de Araucária faz operação contra o tráfico de drogas e armas

Compartilhe esta notícia:

Diversas viaturas policiais estão nas ruas de Araucária desde as primeiras horas desta terça-feira, 9 de março, para efetuar o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da cidade.

A operação é comandada pelo delegado Tiago Wladika, da Delegacia de Polícia Civil do Município, e conta com o apoio da Guarda Municipal Araucária, Polícia Militar, Cope, Tigre e do canil da Guarda Municipal de Curitiba, além do helicóptero do Grupo de operação Aéreas (GOA).

De acordo com informações preliminares, o objetivo da operação é desmantelar o tráfico de drogas e armas na região do Campina da Barra, onde se concentram os alvos dos mandados.

A operação ainda está em andamento e até às 7h30 três pessoas já há haviam sido presas. Um revólver calibre 38 certa quantidade de cocaína também foram apreendidos.

Mais informações em breve.