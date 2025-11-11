Com shows nacionais, EXPOFEST 2025 acontece de 21 a 23 de novembro no Parque Cachoeira

De 21 a 23 de novembro, o Parque Cachoeira será transformado em um grande palco para receber a EXPOFEST 2025, evento que promete reviver a emoção das grandes festas de Araucária. Diversas atrações foram programadas para levar diversão e alegria às famílias araucarienses, entre shows nacionais, apresentações de artistas locais, pavilhão de exposições, praça de alimentação, feira de adoção de animais e muito mais.

Organizada pela Prefeitura de Araucária, a festa tem como foco principal a celebração da cultura local e do turismo rural, desde o artesanato até o tradicional pierogi. A entrada será solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Show nacionais

Três grandes nomes da música nacional vão abrilhantar o palco da EXPOFEST 2025 trará: Edson & Hudson, Traia Véia e Sambô.

Edson & Hudson trazem uma mistura única de sertanejo romântico e solos de guitarra marcantes. Os irmãos conquistaram o Brasil com um estilo diferenciado e cheio de personalidade. Ao longo da carreira, gravaram mais de 500 músicas, e venderam cerca de 12 milhões de cópias.

Com influências que vão desde a música sertaneja raiz até o universitário, o Traia Véia promete trouxe uma inovação para o cenário sertanejo brasileiro. Com muito talento e dedicação, os quatro amigos estão conquistando cada vez mais fãs em todo o país.

O Sambô é um grupo musical brasileiro que mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o pop, criando um estilo próprio a que deram o nome de “rock-samba”. Além disso, a banda se tornou conhecida inicialmente por interpretar versões covers de artistas nacionais e internacionais com instrumentos típicos de uma roda de samba

