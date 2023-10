Começo da semana não terá sinal de chuva, mas ela voltará no feriado de quinta-feira (12/10)

De acordo com a previsão do SIMEPAR, o tempo chuvoso dará uma pausa, mas será por pouco tempo. A chuva voltará com probabilidade de 97% na quinta-feira (12/10), que será Dia das Crianças, e Dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Nessa segunda-feira (09/10), o céu está com muitas nuvens, com a mínima em 15° e a máxima de 23°. As rajadas de vento não ultrapassam os 41 km/h.

Na terça-feira (10/10) as nuvens continuam e a temperatura não terá uma mudança muito grande. A mínima ficará em 14° e a máxima em 22°. A ventania cai para 36 km/h.

Na quarta-feira (11/10) o céu ficará claro, sem sinal de chuva e nem de nuvens. A mínima permanece em 14°, mas a máxima aumenta para 28°, enquanto os ventos vão para 34 km/h.

Na quinta-feira do feriado, como dito anteriormente, o dia será chuvoso, mas será parcialmente nublado e com pancadas de chuvas, que terão precipitação acumulada de 11.5 mm. A mínima aumentará para 17° e a máxima vai para 24°, com as rajadas aumentando para 46 km/h.

Foto: Arquivo O Popular