Comerciantes da região central se reúnem com GM e PM para discutir segurança

Ao longo das últimas semanas foram vários os relatos de comerciantes da região central de Araucária acerca do aumento de casos de pequenos furtos e roubos em seus estabelecimentos.

Diante da reclamação desses empresários, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) articulou junto a representantes de órgãos de segurança municipal uma reunião para discutir o problema e pensar em soluções que possam efetivamente gerar um aumento na segurança desses comércios.

O encontro aconteceu na sede da ACIAA na manhã desta quarta-feira, 20 de setembro, e contou com a presença de representantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Por cerca de duas horas os empresários relataram as dificuldades que têm enfrentado. Por sua vez, PM e GM explicaram como funciona o policiamento na região central.

Também durante a conversa, os comerciantes verbalizaram o descontentamento com o aumento no número de pessoas em situação de rua que andam circulando pela região central, vários deles alcoolizados ou mesmo sob o efeito de outros tipos de drogas. Essas pessoas seriam responsáveis por parte desses furtos e roubos. Elas também estariam causando situações de constrangimento para clientes, empresários e seus colaboradores.

Sobre isso, Guarda Municipal e Polícia Militar explicaram que, quando essas pessoas em situação de rua estão envolvidas em ocorrências de crime, elas são detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. Ressaltaram, porém, que em virtude da tipificação penal dos delitos de roubo e furto, nem sempre o Poder Judiciário os mantém presos, concedendo-lhes o direito de responder aos processos em liberdade.

Eles ainda ressaltaram que não existe nenhum tipo de legislação que proíba essas pessoas em situação de rua de circular, abordar pedestres pedindo doações e coisas do gênero. Pontuaram ainda que boa parte dos sujeitos em situação de rua têm algum tipo de dependência química e que essa situação é muito mais um problema de saúde pública e assistência social do que necessariamente de segurança.

Sobre o caso específico dos moradores em situação de rua, ficou definido que a diretoria da ACIAA irá oficiar a Prefeitura para que promova uma audiência pública para debater o problema. Presente à reunião, o secretário de Governo, Vanderlei Francisco de Oliveira, se comprometeu a dar andamento ao requerido, inclusive convidando as secretarias de Saúde, Assistência Social e também representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário para participar do evento.

Já com relação a eventuais melhorias na questão da segurança, ficou combinado que a ACIAA organizará um grupo de WhatsApp com o objetivo específico de troca de informações e alerta sobre situações de furto e roubo em comércios da região central. Deste grupo também participarão representantes da PM e da GM.

Ambas as corporações ainda garantiram que buscarão formas de intensificar as rondas no perímetro central, inclusive a pé. Porém, eles reforçaram a necessidade de que toda situação de crime seja, independentemente da gravidade, registrada pelos comércios vítimas.

