COMSEA vai eleger novos representantes nesta sexta-feira

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), fará um encontro virtual nesta sexta-feira, 25 de junho, no horário das 14h às 16h30, para eleger seus novos representantes. O órgão deverá ser composto por 18 conselheiros(as), sendo 2/3 de representantes da sociedade civil organizada e 1/3 de representantes do governo municipal, cuja participação é considerada serviço público relevante e não é remunerada. Qualquer pessoa interessada pode participar do encontro, que ocorre através do aplicativo Zoom, e não será necessária a inscrição prévia. As entidades que queiram participar do COMSEA, como conselheiros, devem encaminhar ofício com a indicação dos nomes (comsea@araucaria.pr.gov.br), ou se identificar na reunião para registro.

Conforme a lei municipal 3.674/2021, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é um órgão consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Governo (SMGO), com agenda permanente de assessoramento ao executivo municipal na articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para políticas e ações na área de alimentação e nutrição. A mesma lei destaca que “a alimentação adequada é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos seus direitos consagrados na Constituição Federal e Estadual, cabendo ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população”.

Ainda durante o encontro, o nutricionista e ex-presidente do Conselho, Alexsandro Wosniaki, fará uma palestra, abordando o tema “COMSEA – Araucária: Lições do passado, anseios para o futuro”.

Como participar

Encontro temático do COMSEA nesta sexta-feira, 25 de junho, das 14H às 16h30. Para participar, entre no Aplicativo Zoom Meeting / ID da reunião: 467 516 2913 / Senha de acesso: 040506.

