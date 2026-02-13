Ninguém resiste a um pastel feito na hora, quentinho e saboroso. Se você faz parte dessa turma, não pode perder essa! No sábado, 14 de fevereiro, a Conferência Santo Antônio, da Comunidade Santo Antônio de Pádua, convida toda a comunidade para participar da Noite do Pastel, um momento de convivência, alegria e colaboração.

O evento acontece a partir das 17h, na sede da comunidade, que está localizada na Rua Jeronin Durski, 162, no bairro Estação. Os pasteis terão recheios de carne, frango, pizza, banana e chocolate. Também será realizado um festival de prêmios, com destaque para o 1º prêmio no valor de R$ 1.000,00 “Traga sua família, convide os amigos e venha viver essa noite especial. Sua presença fará toda a diferença!”, convida a comunidade.

Edição n.º 1502.