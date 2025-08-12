Uma manifestação de funcionários e usuários da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) São José, localizada no Jardim Tupy, está marcada para a próxima quinta-feira, 14 de agosto, às 14h. A concentração será em frente ao barracão onde a UBSF funciona atualmente, de forma provisória, na Rua das Dálias, 2449, no bairro Campina da Barra. O prédio oficial da UBS iniciou uma reforma há aproximadamente dois anos e, desde então, o atendimento foi realocado para este ‘barracão’. As atuais condições de trabalho e a demora na conclusão dos serviços da UBSF, motivaram o protesto.

“A unidade está em uma instalação provisória, que está gerando diversos prejuízos ao atendimento da população, sem contar as condições de trabalho dos funcionários, que são bem ruins. Apesar de vários pedidos para mudar essa realidade, ainda não há previsão e muito menos a divulgação de medidas que possam amenizar os diversos problemas que as instalações provisórias vêm apresentando. Por conta disso, faremos a manifestação, no sentido de pressionar as melhorias na unidade”, declarou um morador.

Segundo a Prefeitura de Araucária, no início deste ano, a equipe de engenharia identificou algumas situações na estrutura da UBSF, que precisavam ser resolvidas antes da obra dar continuidade. Em junho de 2024, o Jornal Popular divulgou uma matéria informando que a empreiteira vencedora da licitação pediu a rescisão do contrato, já que, de acordo com eles, não havia condições de dar continuidade aos serviços por conta da falência financeira.

A Prefeitura explicou ainda, que a previsão inicial da empresa era finalizar a obra em maio de 2024, porém, em 12 meses, foi executado apenas 19,73% do cronograma previsto. Com isso, a Prefeitura disse que está cumprindo a obrigação legal de realizar um laudo pericial, por meio da contratação de empresa especializada, para avaliar a situação da estrutura existente na UBSF Tupy. É a partir do resultado deste laudo que devem ser tomadas novas decisões sobre o prosseguimento da obra, bem como sobre o processo licitatório para conclusão dos serviços.

Por fim, a Prefeitura reafirma o seu compromisso de retomar e concluir esta obra o quanto antes, pois entende a importância dessa ação para melhorar o atendimento à comunidade da região do Tupy.