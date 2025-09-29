Funcionários de estabelecimentos do Centro, próximos a esquina da Av. Dr. Victor do Amaral com a rua Heitor Alves Guimarães, pedem ajuda para encontrar cãozinho comunitário que está desaparecido há cerca de uma semana. O animal atende pelo nome de Preto e costumava circular pelos arredores da região, onde vivia com a Melzinha, cadelinha que é companheira do Preto.

Segundo relatos, Preto é um cachorro manso, acostumado com as pessoas da área e bastante reconhecido por quem passa pelo local. Ele dormia geralmente próximo à Droga Raia e era alimentado por Carmen, que mora na região. Essa não é a primeira vez que o animal some, em outra ocasião, ficou cinco dias fora, mas acabou sendo encontrado. Desta vez, no entanto, já se passaram muitos dias e não há nenhuma pista sobre seu paradeiro.

As pessoas que cuidam do animal estão bastante preocupados e têm divulgado fotos do animal pelas redes sociais na esperança de encontra-lo. Preto é um cachorro de porte grande, com pelos curtos e pretos mas com detalhes brancos em algumas partes do corpo, ele é dócil e manso.

Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do animal, entre em contato através dos telefones (41)99801-9811 ou (41)99559-9497.