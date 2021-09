Comunidade pede revitalização de quadra de areia

Quadra de areia tem sido motivo de reclamações por parte da comunidade, que pede melhorias no local. Foto: Marco Charneski

Moradores do Tindiquera estão cobrando da Prefeitura a manutenção de uma quadra de areia existente no bairro. Segundo eles, o local precisa de alguns reparos, como o conserto do alambrado, já que é bastante utilizado pela comunidade. “A quadra tá meio abandonada, precisando de uma revitalização, a gente costuma usar o espaço para jogar bola, levar a família nos finais de semana e seria muito bom se a Prefeitura deixasse tudo em ordem”, comentou um morador. “Eles (Prefeitura) sempre arrumam os parquinhos, as pracinhas, e estamos pedindo que cuidem da nossa quadra de areia também”, sugeriu uma moradora.

A Prefeitura explicou que o local está sendo avaliado pela equipe da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL). Mas adiantou que em uma avaliação prévia, a equipe detectou que o local, de maneira geral, apresenta melhores condições que os equipamentos de outras localidades.

“A SMEL tem feito um esforço para atender as demandas das comunidades das mais diferentes regiões. Mas a secretaria entende que deve dar atenção às situações de maior necessidade. A secretaria informa ainda que, levando em conta questões técnicas do local e orçamento, fará sempre o possível para melhor atender ao Tindiquera, bem como as demais comunidades”, destacou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021