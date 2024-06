O cão comunitário Antônio, carinhosamente conhecido como Tonho ou Polaco, necessita de ajuda mais uma vez, cerca de seis meses atrás ele já havia enfrentado problemas de saúde.

Há quinze dias, Tonho começou a apresentar sintomas preocupantes, como falta de ar, crepitação na glote, ronco e apatia. Quando levado ao veterinário, foi solicitado que ele fizesse alguns exames, incluindo uma rinoscopia e outros pré-operatórios, devido à urgência de seu quadro.

Comunidade realiza rifa solidária para arcar com tratamento de cãozinho comunitário 1

Antônio está enfrentando uma obstrução bilateral da via aérea, conseguindo respirar apenas por uma narina e pela boca. No entanto, a comunidade que cuida dele não possui recursos financeiros para cobrir todas as despesas do tratamento.

Por isso, foi organizada uma rifa para arrecadar fundos e proporcionar o tratamento que Tonho precisa. Você pode contribuir para o tratamento dele comprando números que custam 15 reais cada e podem ser adquiridos através do site (CLIQUE AQUI). O sorteio da rifa será realizado no dia 11 de julho, através de um sorteador online e o ganhador vai receber um prêmio de 200 reais.