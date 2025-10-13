A Rede Condor inaugura nesta terça-feira, 14 de outubro, às 8h, com um café da manhã para os clientes, a nova unidade no bairro Capela Velha, em Araucária. Com investimento de R$ 40 milhões, a loja marca a 103ª unidade do Grupo Zonta e é responsável pela geração de mais de 150 empregos.

Em uma área total de 6.800 m², dos quais 3.500 m² são destinados à área de vendas, o Condor Capela Velha conta com 18 check-outs, quatro self checkouts e 2.500 vagas de estacionamento rotativas, entre cobertas e descobertas.

Condor Capela Velha abre as portas nesta terça-feira, 14 de outubro

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, o projeto inicial previa uma loja no formato de Atacarejo, mas pesquisas sobre o perfil e as necessidades da população local apontaram que um Condor seria mais adequado por oferecer um centro de compras e lazer com espaço amplo e experiência voltada ao consumidor. “A loja foi concebida com base na árvore de decisão do cliente e em estudos de consumo para tornar a jornada de compra mais fluida, com corredores amplos, sinalização clara e comunicação visual inteligente que orienta o cliente em qualquer ponto do estabelecimento.”

Entre os diferenciais da nova unidade está um circuito de Retail Media, que traz um conceito que integra o ambiente físico das lojas com as estratégias digitais do Condor e das indústrias por meio de painéis de LED distribuídos em pontos estratégicos de alto fluxo, como perfumaria, açougue e pontas de gôndola.

Já no quesito sustentabilidade, a loja utiliza nos balcões de refrigeração o glicol e o CO2, gases menos poluentes, além de um sistema de reaproveitamento de água da chuva, para descarga em vasos sanitários, torneiras de lavagem de pisos e irrigação de jardins.

O Condor Capela Velha também reúne seis lojas de apoio: produtos naturais; acessórios femininos e bijuterias; acessórios para celular; O Boticário; confecção feminina; e entretenimento.

A loja também foi setorizada para melhorar a experiência de compras, com áreas como o Espaço Mundo Saudável, voltado a dietas especiais e restrições alimentares, e o Mundo Bebidas, que informa o consumidor sobre a origem e as características das bebidas. A perfumaria recebeu comunicação exclusiva e formato semelhante a freeshops, com áreas distintas para o público feminino e masculino, enquanto açougue, hortifruti, padaria e confeitaria oferecem sortimento variado e itens frescos. Outro destaque é para as bebidas geladas para consumo imediato, disponíveis nas frentes de caixa.

A abertura do Condor Capela Velha reforça a atuação do Grupo Zonta em 22 cidades e dois estados e integra um portfólio diversificado que inclui atacarejos, atacados, postos de combustíveis, indústrias, shopping centers, imobiliária, logística, publicidade, processamento de carnes e frios, seguradora e banco.

Com quase 14 mil colaboradores e cerca de 60 milhões de clientes atendidos por ano, o Condor aproveita o mês em que completa 51 anos para intensificar a Campanha Semanas Premiadas, com prêmios em dobro: oito Volkswagen Polo Track 0 km, 10 vales-compras de R$ 1.000 mensais por um ano e 62 vales diários de R$ 500. A promoção segue até 13 de fevereiro de 2026 e gera um número da sorte a cada R$ 50 em compras; pagamentos com Z-ON card garantem números em dobro. Para participar é necessário digitar o CPF no caixa, ser maior de 18 anos, residente no Brasil, ter CPF válido e cadastro completo no Clube Condor atualizado desde 01/01/2025.

Serviço

O Condor Capela Velha está localizado na Avenida Pinheirais, 1.825, em Araucária – PR. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 22h, e nos domingos e feriados, das 8h às 21h.