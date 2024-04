Conexão Ocaida e DJ 3D trazem rapper Moysés para super evento no dia 5 de maio

O Grupo Conexão Ocaida e DJ 3D trazempara Araucária mais um super evento que promete movimentar a comunidade apaixonada por rap e hip hop. No dia 5 de maio, a partir das 13h, o rapper Moysés Martins, bastante conhecido na cena, estará na cidade para uma apresentação na associação de moradores do Jardim Iguatemi. O evento contará com atrações especiais, entre apresentações de breaking com Fernando Vedam e alunos da Associação Reação Periférica Crew, batalha de rimas (inscrições limitadas), DJ’s e MC’s convidados e grafitismo.

A atração principal, Moysés, é rapper desde 1997, cantava nas escolas dos bairros e em festivais, até gravar seu primeiro som numa coletânea chamada Hip Hop Cities. Em 2007 criou seu grupo de origem o A286, que inspirou várias composições e um DVD. Em 2000 o rapper passou a integrar o grupo de Rap Facção Central de São Paulo, no qual gravou os álbuns Facção Central – A Marcha Fúnebre Prossegue, Família Facção Central, e Facção Central Direto do Campo de Extermínio. Também lançou seu nono álbum intitulado Na Cena – A Versão Por Trás da Mídia, junto com outros rappers e DJ’s.

Serviço

A sede associação de moradores do Jardim Iguatemi fica na Rua Ana Dranka, 391, bairro Boqueirão. Os ingressos para o evento custam R$20,00 no primeiro lote e R$ 30,00 no segundo lote, e também é obrigatório levar um quilo de alimento. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99884-8541, com Mangaba.