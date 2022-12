Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reúne cerca de 200 pessoas

Na quinta (1º) e sexta-feira (2), foi realizado a IX Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Faculdade Educacional de Araucária (FACEAR). O tema discutido este ano foi “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

A conferência foi realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em parceria com a Prefeitura de Araucária. O evento contou com a presença de 136 delegados, eleitos nas pré-conferências, convidados e observadores, totalizando umas 200 pessoas. Como em conferências anteriores, crianças e adolescentes também participaram do debate.

A palestra magna do evento foi ministrada pela Consultora em Gestão de Políticas Públicas, com destaque para Assistência Social e Política de Direitos de Crianças e Adolescentes – Abigail Torres: “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19”.

Durante a solenidade, foram eleitos os delegados para a XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente e dos adolescentes para formação da CPA (Comissão de Participação de Adolescentes).