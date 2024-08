Confira o balanço dos crimes violentos ocorridos em Araucária no primeiro semestre

Segundo um levantamento preliminar feito com base nas notícias publicadas pelo Jornal O Popular, foram registrados 7 crimes contra a vida no primeiro semestre deste ano, sendo que no mesmo período do ano passado foram registrados 5 crimes desta natureza.

Desse total de 7 ocorrências, 3 foram vítimas do sexo masculino, 3 do sexo feminino e 1 sem identificação; 2 mortes foram provocadas por esganadura, 2 por arma de fogo, 2 sem identificação e 1 causada por faca. Entre os bairros onde ocorreram essas mortes, 1 foi no Campina da Barra, 2 no Thomaz Coelho, 1 no Porto das Laranjeiras, 1 no Jardim Iguatemi, 1 no Jardim Israelense e 1 na área rural de Campina das Pedras.

Já pelas estatísticas da Polícia Militar, com base nas ocorrências atendidas entre janeiro e julho de 2024, foram registrados 5 homicídios, incluindo feminicídios, homicídios simples e qualificados. No mesmo período do ano passado, a PM registrou 11 homicídios, também incluindo feminicídios, homicídios simples e qualificados.

Segundo a PM, em comparação com o ano de 2022, houve uma redução de 45% nos homicídios em 2023, quando no mesmo período (janeiro a julho) foram registrados 20 homicídios. Já em comparação com o mesmo período de 2023, houve uma redução de 54,5% nos números em 2024, quando foram registrados 11 homicídios.

Ainda de acordo com a PM, ao fazermos uma comparação geral quanto à redução de homicídios, observamos uma tendência de redução significativa ao longo desses dois anos. Em 2024, o número de homicídios caiu para menos da metade em comparação com o ano anterior.

“A análise dos dados sugere uma tendência positiva na redução de homicídios na região analisada, tanto em termos gerais quanto em relação às vítimas femininas. Esta queda é significativa e indica a eficácia de políticas ou ações de segurança pública implementadas, na minha gestão, desde que assumi o Comando da Companhia no ano de 2023”, declarou o comandante da 2ª Cia da PM de Araucária, Tenente Francimar de Moraes Zamierowski.

Edição n.º 1429.