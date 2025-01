Confira o top10 dos assuntos mais pesquisados pela população araucariense em 2024

O ano passado foi de muitas emoções para a população brasileira. Os sentimentos foram variados, desde um clima mais competitivo com as Olimpíadas e com os campeonatos de futebol ao redor do mundo, até uma onda de solidariedade a população do Rio Grande do Sul que sofreu com as enchentes. Não deixando de citar as eleições que aconteceram para eleger os prefeitos e vereadores das cidades brasileiras.

Através do site Google Trends, é possível ter acesso a uma consulta de pesquisa, que mostra os assuntos mais pesquisados pela população durante o ano de 2024. Em primeiro lugar, o assunto mais pesquisado pelos paranaenses foram as Olimpíadas de 2024, que durou do dia 26 de julho a 11 de agosto.

Já em Araucária, a primeira e segunda colocação no ranking envolvem a eleição, sendo uma delas sobre os candidatos à Prefeitura. O terceiro lugar é guardado para a franquia Dina Pizza que inaugurou em julho no bairro Fazenda Velha.

O Shopping Pinheiros também marcou presença em duas posições no ranking, sendo a quarta e sexta colocação. A população ficou bem atenta aos concursos de Araucária, já que esse assunto ficou no quinto e sétimo lugar. O Jornal O Popular não ficou de fora dos corações dos araucarienses, alcançando a oitava colocação dos assuntos mais pesquisados em 2024 pelos moradores de Araucária. Em nono e décimo lugar, as pesquisas apresentavam respectivamente: ‘Ensiname Araucária’ e ‘Fafipa Araucária’.

Confira a lista dos assuntos mais pesquisados

1 • Eleições Araucária 2024 2 • Candidatos a prefeitura de Araucária 2024 3 • Dina Pizza Araucária 4 • Shopping Pinheiros 5 • Concurso Araucária 2024 6 • Shopping Pinheiros Araucária 7 • Concurso Público Araucária 2024 8 • Jornal O Popular de Araucária 9 • Ensiname Araucaria 10 • Fafipa Araucária

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.