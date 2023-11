Confira os vencedores do concurso de Cosplay do Hydra Araucária

No último domingo, 19 de novembro, a Praça da Bíblia recebeu um super evento geek. A 3ª edição do Hydra Araucária reuniu vários amantes de jogos, animes e do mundo nerd.

Além de vários estandes de venda, jogos, RPG e sorteios, onde o jornal O Popular se fez presente, o pessoal também pode assistir e participar de um divertido concurso de Cosplay.

Com várias categorias, sendo infantil, juvenil e adulto, o concurso teve os seguintes jurados: Ahriellen, streamer de jogos on-line; Luan Roger, conhecido por sua incrível caracterização do Majin Boo; Rodrigo Havana, um experiente cosplayer; Altevir Frank, um talentoso cosmaker e entusiasta do cosplay; e Davi Julio, um cosplay talentoso e detalhista, convidado especial nas categorias infantil e juvenil.

Segue a lista dos vencedores de cada categoria no concurso de cosplay:

CATEGORIA INFANTIL

1° lugar – Lorenzo Gabriel Fernandes – Fantasiado de Roronoa Zoro.

2° lugar – Gustavo Patyk Figura – Fantasiado de Luigi Mansion.

3° lugar – Livia Alannah – Fantasiada de Moana.

CATEGORIA JUVENIL

1° lugar – Ryan Dener – Fantasiado de Saitama.

2° lugar – Leticia Emanuele – Fantasiada de Sundrop.

3° lugar – Camille Victória – Fantasiada de Shinobi.

CATEGORIA ADULTOS

1° lugar – Laura – Fantasiada de Mikasa.

Rede social: https://instagram.com/laura.avellar?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

2° lugar – Carlota – Fantasiada de Temaki.

Rede social: https://instagram.com/carlota_1510?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

3° lugar – Elton – Fantasiado de Aquaman.

Rede social: https://instagram.com/elton._ritter?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Foto: João Pinheiro (@joaopinheiropictures)