Conheça as principais doenças que acontecem no outono e como preveni-las

O outono marca o início de um período caracterizado por condições climáticas propícias para a propagação de vírus e bactérias. Devido às temperaturas mais baixas e o tempo mais seco, há maior incidência de doenças respiratórias e alérgicas. Segundo o médico otorrinolaringologista da Clínica São Vicente, Osiris Pachekowski, as doenças que tem incidência aumentada nessa época do ano são os resfriados, gripes, asma, bronquites, pneumonias, otites e sinusites.

O resfriado acomete as vias aéreas superiores, principalmente nariz e garganta e é causado principalmente pelo adenovírus e vírus sincicial respiratório. Provoca coceira no nariz, irritação de garganta, espirros, secreção nasal, febre leve e dores no corpo. A gripe, por sua vez, afeta todo o aparelho respiratório: pulmão, nariz e garganta. É causada principalmente pelo vírus do tipo Influenza e provoca febre acima de 38 graus, dores no corpo, mais nas pernas e costas, dor de cabeça, tosse seca, dor de garganta, coriza, cansaço e mal estar.

A asma afeta os pulmões e causa inflamação crônica dos brônquios. Causa falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, chiado e tosse; a bronquite é a inflamação das vias respiratórias, mais especificamente dos brônquios e apresenta tosse com muco, chiado no peito, coriza, febre, sensação de peito pesado, falta de ar, cansaço e dificuldade para falar; enquanto a pneumonia é o processo inflamatório ou infeccioso causado por vírus ou bactérias. Pode apresentar febre, dor no peito, cansaço, falta de ar, fadiga e tosse com catarro.

As otites são infecções dos ouvidos, causadas por vírus ou bactérias e provocam dores de ouvido, febre, diminuição da audição e drenagem de secreção. A sinusite é a inflamação dos seios da face, que dificulta a drenagem e causa acúmulo de secreção no seu interior. Provoca congestão e corrimentos nasal e pela garganta e dores de cabeça e facial.

“Devemos ficar atentos porque as chamadas doenças de outono acometem em sua maioria idosos e crianças, principalmente aqueles que tem baixa imunidade. E algumas doenças que ocorrem com mais frequência nesse período podem evoluir para quadros mais graves, como as pneumonias e as sinusites”, alerta o especialista.

Cuidados essenciais

Nos dias de temperaturas mais baixas, as pessoas tendem a manter os ambientes fechados, pouco arejados e com aglomerações, aumentado a chance de disseminar as doenças. Por isso, o Dr Osiris cita algumas medidas que podem ajudar na prevenção. “É de conhecimento de todos que a melhor forma de evitar essas doenças são as boas práticas de higiene e cuidados que devem fazer parte da nossa rotina diária. Entre eles, lavar bem as mãos, manter uma dieta saudável, hidratar-se adequadamente, praticar exercícios físicos, não compartilhar utensílios de uso pessoal, evitar ambiente fechados e com aglomerações, evitar fumar, evitar contato com alérgenos, evitar abraços, beijos e aperto de mãos com pessoas gripadas ou resfriadas e usar máscara”, enumera.

O otorrino ainda lembra que, como os sintomas das doenças de outono são muito semelhantes, o ideal é de início procurar o profissional médico para fazer um diagnóstico preciso e definir o tratamento adequado para cada tipo de doença, além de manter as vacinas em dia.

