Conheça o mais novo nome do “Trap” em Araucária

Foto: divulgação

Conhecido como Lil Syfer, Cleyton Gogola Fabienski, de 16 anos, é morador do Jardim Califórnia e a pouco mais de um ano vem dando duro no meio musical, buscando conquistar seu espaço no “trap” nacional. Entre parcerias e produções solo, o jovem soma nove canções em seu canal no YouTube, contando com mais de 1.800 visualizações na nova música intitulada “Midnight”.

]Trabalhando de forma independente dentro do Trap e suas vertentes, dentre elas o sad, emo e love song, o artista conta com o apoio da família e de amigos em suas produções e explica que o Trap, estilo musical onde se destaca, é uma variação do Rap e Hip Hop.

Lil Syfer fala sobre seus objetivos e agradece a quem vem acompanhando sua caminhada na música. “Quero construir uma carreira, conquistar público, trabalhar bastante para expandir ainda mais os subgêneros que trabalho hoje”, diz ele. Para conhecer as canções do artista, basta segui-lo no Instagram, @lilsyfer. O artista também disponibiliza o Whatsapp (41) 99515-2114 e o e-mail, [email protected], para contratações ou parcerias. Para conferir o trabalho do musico acesse https://www.youtube.com/watch?v=eDurC-xPJKI&feature=youtu.be

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020