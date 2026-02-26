Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, o Conseg – Conselho Comunitário de Segurança de Araucária, vai eleger sua nova diretoria. A eleição acontece das 18h às 20h, na Câmara Municipal, com duas chapas na disputa: a Chapa 1 encabeçada pelo educador Moacir Tuleski, e a Chapa 2 encabeçada pelo Diretor de Trânsito Emílio Batista.

Qualquer cidadão pode exercer seu direito ao voto, desde que seja maior de 18 anos e comprove que mora ou trabalha em Araucária. É necessário apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de residência, título de eleitor ou o comprovante de que trabalha no Município.

É importante a participação da população na escolha da nova diretoria do Conseg, já que é um espaço onde moradores, lideranças locais e forças de Segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, se reúnem para discutir problemas da cidade como um todo e buscar possíveis soluções.

“Após anos sem eleições com mais de uma chapa disputando a diretoria do Conseg em nosso Município – nas duas últimas eleições os presidentes foram eleitos por aclamação – acredito que será muito importante esta disputa entre dois nomes, que considero saudável para a renovação de lideranças”, afirma a presidente do Conselho, Marilu Piancor, que após dois anos de gestão entregará o cargo ao seu sucessor para se dedicar a projetos.

Ela ressalta que o papel do Conseg é cobrar projetos de iluminação pública, ações contra furtos e roubos, campanhas educativas, mobilização comunitária para a vigilância solidária, principalmente na área rural, entre outros.

Marilu foi a primeira mulher a assumir o comando do Conseg. Ela afirma que sua gestão foi pioneira, participativa e estratégica, fortalecendo o diálogo entre a comunidade e as forças de segurança, ampliando a representatividade feminina na Segurança Pública do Município. “Me orgulho de ter mais esta atuação em meu currículo. Aproveito para agradecer, em especial a todos da diretoria, os membros natos e aos membros que durante este biênio acreditaram em mim, me tratando sempre com respeito e muito carinho”, declara.

